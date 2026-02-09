"Como 10 mil 'magic clicks' al mismo tiempo": el ministro de Seguridad de Córdoba probó los guantes eléctricos

Qué dijo Quinteros tras ser alcanzado por un guante eléctrico

"No se aguanta. Lo había visto en los videos. Uno siente una descarga eléctrica fuerte que va desde la mano hasta el hombro, como 10 mil ‘magic clicks’ al mismo tiempo, y hace que uno no pueda tener fuerza para otra cosa", sentenció el funcionario, que terminó de rodillas por la descarga del arma eléctrica.

Se supone que el guante eléctrico no produce efectos permanentes, sino una parálisis de los músculos en el momento, lo que permite reducir a la persona para detenerla.

"Nuevo equipamiento e incorporación de tecnología en armas no letales o letalidad reducida. Toda la policía tiene nuevo y doble armamento. En esto de ignorar, tenemos una prueba de concepto, guantes de reducción que salieron hace muy poco", dijo Quinteros a los medios de Córdoba.