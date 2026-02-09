"Como 10 mil 'magic clicks' al mismo tiempo": el ministro de Seguridad de Córdoba probó los guantes eléctricos
"Como el Gobernador no está, lo voy a probar yo", anunció Juan Pablo Quinteros, y la Policía de Córdoba procedió sin peros.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, hizo este lunes lo que Patricia Bullrich nunca se animó: probó en carne propia las nuevas armas "no letales" de la Policía de su distrito. El resultado fue bastante dramático, pero al menos se puede decir que el funcionario provincial tomó un trago de su propia medicina.
"No hay nada mejor que lo pruebe quien tiene que decidir la compra. En ese caso sería el gobernador, pero como no lo tengo, voy a probar yo", lanzó Quinteros en el encuentro realizado en el hall central de Jefatura de Policía, donde se presentó el nuevo equipamiento.
Ante la ausencia de Martín Llaryora, su ministro de Seguridad le puso el cuerpo a la prueba del guante G.L.O.V.E CD3, un elemento que genera una descarga eléctrica de bajo voltaje.
"No lo hice nunca, es la primera vez, pero como dijo Tusam, puede fallar, pero puede que no. Hay que comprobar los elementos que se le dan a la policía para que pueda ejercer su labor en la calle", sentenció el funcionario mientras lo tomaban del brazo cual reo atrapado en infracción.
El nuevo equipamiento fue adquirido para "fortalecer la labor operativa y preventiva del personal policial", informó la Policía de Córdoba a través de su perfil oficial de X, donde también especificó que son "tecnologías de desescalamiento de la fuerza", como "guantes de reducción y tobilleras con emisor de bajo voltaje, que constituyen una alternativa para la reducción de personas en situaciones especiales".
Qué dijo Quinteros tras ser alcanzado por un guante eléctrico
"No se aguanta. Lo había visto en los videos. Uno siente una descarga eléctrica fuerte que va desde la mano hasta el hombro, como 10 mil ‘magic clicks’ al mismo tiempo, y hace que uno no pueda tener fuerza para otra cosa", sentenció el funcionario, que terminó de rodillas por la descarga del arma eléctrica.
Se supone que el guante eléctrico no produce efectos permanentes, sino una parálisis de los músculos en el momento, lo que permite reducir a la persona para detenerla.
"Nuevo equipamiento e incorporación de tecnología en armas no letales o letalidad reducida. Toda la policía tiene nuevo y doble armamento. En esto de ignorar, tenemos una prueba de concepto, guantes de reducción que salieron hace muy poco", dijo Quinteros a los medios de Córdoba.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario