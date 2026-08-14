Conmoción en Córdoba: un padre y su hija fueron detenidos por el asesinato de una mujer trans

El padre de la joven fue imputado como partícipe necesario

Tras su detención, padre e hija permanecen alojados en la Alcaidía de Villa María a disposición judicial.

Una pelea y una puñalada mortal: cómo fue el crimen de la mujer trans en Córdoba

Según los primeros datos de la investigación, Jessica Núñez mantenía una disputa previa con Johana. En la madrugada del jueves, ambas se habrían enfrentado en una pelea durante la cual la detenida habría apuñalado a la víctima con una cuchilla.

Todo habría ocurrido en inmediaciones al domicilio de los acusados, situado sobre la calle San Luis al 200. El relevamiento de las cámaras de videovigilancia de comercios y viviendas de la zona registraron a Núñez desplázandose a unos cien metros del inmueble a las 5.13.

Malherida y con una importante pérdida de sangre, la víctima continuó caminando en dirección al puente Isidro Fernández Núñez, también conocido como puente Negro, hasta que finalmente se desplomó en la calle. Un vecino advirtió la situación y dio aviso a la Policía. El llamado al 911 ingresó a las 5.37. La víctima fue asistida y trasladada al Hospital Pasteur de Villa María, donde los médicos constataron su fallecimiento.