Conmoción en Córdoba: un padre y su hija fueron detenidos por el asesinato de una mujer trans
Se determinó que la víctima y los agresores mantenían conflictos preexistentes no relacionados con violencia de género.
Jessica Núñez, una mujer trans de 44 años, fue asesinada en la localidad de Villa Nueva, Córdoba. A pocas horas que se iniciara una investigación para esclarecer el crimen, se confirmó la detención de dos sospechosos: un hombre y su hija de 22 años.
El asesinato de Núñez ocurrió durante la madrugada del jueves en el barrio La Floresta y se descubrió luego de que vecinos de la zona solicitaran la presencia policial en calle San Luis al 200 por una persona desvanecida en la vía pública. La víctima fue auxiliada en un primer momento por efectivos policiales de la Patrulla Preventiva y luego trasladada al Hospital Pasteur de Villa María, donde murió tras su ingreso.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°2 de Villa María, a cargo de Juliana Companys, quien ordenó las primeras medidas para esclarecer el caso, entre ellas, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, algo que resultó clave.
Quiénes son los dos detenidos
Como resultado de los primeros avances en la causa, la Fiscalía dispuso la detención de dos sospechosos: Johana Mailén Rogero, de 22 años, señalada como presunta autora de homicidio simple, y su padre, Cristian Oscar Rogero, de 48, imputado como supuesto partícipe necesario del mismo delito.
De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los agresores y la víctima mantenían una serie de conflictos previos. Por el momento, descartan que el ataque haya ocurrido en un contexto de violencia de género.
Tras su detención, padre e hija permanecen alojados en la Alcaidía de Villa María a disposición judicial.
Una pelea y una puñalada mortal: cómo fue el crimen de la mujer trans en Córdoba
Según los primeros datos de la investigación, Jessica Núñez mantenía una disputa previa con Johana. En la madrugada del jueves, ambas se habrían enfrentado en una pelea durante la cual la detenida habría apuñalado a la víctima con una cuchilla.
Todo habría ocurrido en inmediaciones al domicilio de los acusados, situado sobre la calle San Luis al 200. El relevamiento de las cámaras de videovigilancia de comercios y viviendas de la zona registraron a Núñez desplázandose a unos cien metros del inmueble a las 5.13.
Malherida y con una importante pérdida de sangre, la víctima continuó caminando en dirección al puente Isidro Fernández Núñez, también conocido como puente Negro, hasta que finalmente se desplomó en la calle. Un vecino advirtió la situación y dio aviso a la Policía. El llamado al 911 ingresó a las 5.37. La víctima fue asistida y trasladada al Hospital Pasteur de Villa María, donde los médicos constataron su fallecimiento.
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