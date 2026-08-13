Camila llega a Argentina con su gira de despedida: cuándo son los shows y cómo conseguir las entradas

Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volvieron a compartir escenario después de años de caminos separados y, desde entonces, recorrieron numerosos países con una formación que los fanáticos esperaban volver a ver junta.

"En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez", expresó Domm al anunciar esta nueva etapa. Pablo Hurtado, por su parte, reconoció que le resulta difícil imaginar que este pueda ser el último tour de un proyecto que ama y dejó abierta una puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro.

"Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino", sostuvo el músico.

La despedida de Camila en Argentina

La agenda quedó establecida de la siguiente manera:

15 de octubre de 2026: Arena de Buenos Aires.

17 de octubre de 2026: Quality Arena, Córdoba.