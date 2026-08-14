K4OS, Ángela Leiva y Los Caligaris gratis por el Día de las Infancias: dónde y cuándo
Córdoba se prepara para festejar el Día de las Infancias a lo grande. Conocé los horarios, shows musicales gratuitos y cómo llegar al estadio Kempes.
Este domingo 16 de agosto, el estadio Mario Alberto Kempes será el escenario principal para celebrar el Día de las Infancias. Con entrada libre y gratuita desde las 08:00 horas, las familias podrán disfrutar de una jornada repleta de música, regalos, actividades recreativas y el tradicional chocolate caliente con criollos.
¿Qué artistas tocarán gratis por el Día de las Infancias?
La gran fiesta, organizada por el Gobierno y la Municipalidad de Córdoba, contará con un despliegue artístico masivo. La previa comenzará temprano e incluirá música con DJs, payasos y la participación de más de 200 bailarines en escena.
A lo largo de la mañana, el escenario principal recibirá a reconocidas figuras y bandas para que canten y bailen los más chicos. La grilla confirmada incluye los shows en vivo de Ángela Leiva, Los Caligaris, K4os, La Granja de Zenón, Jean Carlos, Pim Pau, Roze, Simón Aguirre y Bandín.
Transporte gratuito: ¿cómo llegar al estadio Kempes?
Para garantizar que sea una fiesta accesible para todos, se desplegará un fuerte operativo de traslado desde numerosos puntos de la ciudad.
- Colectivos desde los barrios: A partir de las 07:00 horas, unidades de TAMSAU, Coniferal, SiBus y Sol Bus trasladarán gratuitamente a los vecinos desde 8 polideportivos (Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón), 6 Parques Educativos y la Plaza de la Intendencia.
- Líneas directas al estadio: Desde las 06:00 hasta las 20:00 horas, los colectivos 71 y 72 (Sol Bus) y la línea 80 (SiBus) serán totalmente gratuitos.
- Resto del transporte urbano: Los menores de 12 años podrán viajar sin costo en todas las líneas de la ciudad entre las 06:00 y las 20:00 horas.
IMPORTANTE: El Gobierno avala la Resolución Nº 169/2014 y con un feriado se estira el fin de semana largo en Buenos Aires
Trámites y servicios en la zona
En paralelo a los shows, la jornada contará con el programa Córdoba Cerca Tuyo, emplazado en la zona de la Virgen del Kempes. Allí, los vecinos podrán realizar gestiones del Registro Civil, DNI, CiDi, PAICor y el Boleto Cordobés. Además, habrá postas para controles médicos, vacunación y testeos, junto con actividades de ecocanje para fomentar el cuidado ambiental.
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