K4OS, Ángela Leiva y Los Caligaris gratis por el Día de las Infancias: dónde y cuándo

Trámites y servicios en la zona

En paralelo a los shows, la jornada contará con el programa Córdoba Cerca Tuyo, emplazado en la zona de la Virgen del Kempes. Allí, los vecinos podrán realizar gestiones del Registro Civil, DNI, CiDi, PAICor y el Boleto Cordobés. Además, habrá postas para controles médicos, vacunación y testeos, junto con actividades de ecocanje para fomentar el cuidado ambiental.