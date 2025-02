Córdoba: renunció la abogada de la familia de Lian

busqueda lian

Romano también cuestionó la asistencia que recibió la familia en las últimas horas, contó que ambos padres declararon al mismo tiempo y recalcó que en varias ocasiones les reiteraron que ellos eran testigos en la causa y "no necesitaban abogados".

"Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho. La fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis. Nos ha pedido que no hagamos más declaraciones porque quieren trabajar sin obstáculos", reveló hoy la abogada en declaraciones radiales a Mitre Córdoba.

Lian Flores cordoba

Para la letrada, “hubo un antes y un después” luego de una entrevista televisiva que brindó a A24, donde había planteado ciertas quejas contra la fiscalía de Bell Ville.

Durante dicha nota, Romano había revelado que los tres hermanos pequeños de Lian estuvieron durante horas esperando en un pasillo, sin asistencia y que incluso tuvieron que comer ahí.

"No vi que hubiera recursos a disposición de ellos, al menos desde la perspectiva humana", señaló la abogada.

Respecto a qué pudo haber pasado con Lian, Marino reiteró que el padre del menor entiende que alguien se lo llevó aquel sábado por la tarde.

Habló el papá de Lian: "Pienso que alguien lo tiene"

Elías Flores, padre del menor desaparecido en Córdoba, declaró ayer ante la fiscalía de Bell Ville. Luego de la testimonial, habló con los medios de comunicación locales, a quienes les expresó su preocupación, habló de "alguna venganza" y se abocó a la idea de que "alguien lo tiene" al niño.

"Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene, me duele mucho", expresó Elías Flores, el padre de Lian, en una entrevista con el canal El Doce de Córdoba sobre la desaparición de su hijo, que fue visto por última vez el sábado a la hora de la siesta en la zona de Ballesteros Sud.

"Nunca me había pasado esto. Cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció", señaló Flores.

De acuerdo con su relato, el hombre se quedó dormido poco después del mediodía, mientras hacía un alto en su trabajo en el horno de ladrillos. Cuando se despertó volvió a abocarse a su labor y fue recién cuando regresó a su casa para comer fruta y se percató que faltaba su hijo.

"Es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente", que "habla, camina y juega", describió Elías sobre Lian.

"Yo pido que aparezca por favor. No se si será alguna venganza o que se yo pero que aparezca mi niño", expresó el hombre en horas en que la fiscalía de Bell Ville ordenó rastrillajes en la zona del paraje donde vive la familia.

Por lo pronto, Flores le habría dado posibles pistas a la Justicia y a los medios de Córdoba: "Había una chata que había entrado al lugar. Ese pienso más sospechoso. Yo lo conozco a mi hijo bien, no puede ir unos 200 o 100 metros más lejos con semejante calor", señaló.