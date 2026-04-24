Paro de colectivos sorpresivo: zonas afectadas y a qué hora termina

Hasta el momento, las fuentes gremiales confirmaron que el cese de tareas regirá de forma estricta durante toda la jornada de este viernes 24 de abril. No se informó una hora exacta para la normalización del servicio, ya que dependerá exclusivamente del avance en las urgentes negociaciones entre las partes y la Secretaría de Transporte. Cabe aclarar que en el resto de las empresas interurbanas, la circulación se mantiene con absoluta normalidad.