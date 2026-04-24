VIDEO: dio a luz en su casa y llegó al hospital con su bebé gracias a un cordón sanitario

De esta forma, tanto la mujer como su bebé recién nacido fueron trasladados a la Nueva Maternidad Provincial Brigadier General Bautista Bustos, donde profesionales de la salud les brindaron con la atención correspondiente.

Fuentes policiales informaron que, tras ser evaluados por los médicos, se confirmó que tanto la madre como el bebé se encontraban en buen estado de salud.

La llamada al 911 que le salvó la vida a un bebé ahogado

Otra situación crítica se vivió esta semana en la ciudad de Córdoba, donde una madre llamó desesperada a la línea de emergencias 911 para advertir que su bebé, de apenas 10 días de vida, se había ahogado con leche y tenía dificultades para respirar.

La secuencia quedó registrada en un video junto al audio de la comunicación telefónica, donde se escucha el pedido de ayuda de la madre y las indicaciones de una efectivo de la Policía de Córdoba que terminaron siendo decisivas.

“¡Ayúdeme por favor!”, fue el primer grito de desesperación de Anabel, madre del bebé, tras comunicase con el 911. Del otro lado de la línea estaba la sargento primera Milena Fernández, operadora del servicio de emergencias, quien rápidamente tomó el control de la situación. “Tranquila señora, que la voy a ayudar”, le respondió para intentar calmarla.

bebe ahogada

En cuestión de segundos, la operadora comenzó a guiar paso a paso a la madre del bebé con instrucciones simples pero precisas: primero le preguntó la edad del recién nacido y luego le indicó que lo colocara sobre su brazo, boca abajo y con el cuerpo levemente inclinado. Después le pidió que, con la otra mano, le diera suaves palmadas en la espalda, específicamente entre los omóplatos.

Al ver que la situación no se revertía, la operadora le dio una segunda indicación: debía comenzar a realizar compresiones en el pecho del bebé utilizando dos dedos, el índice y el medio. La madre siguió cada paso mientras esperaba la llegada del móvil policial y de asistencia médica.

De repente, llegó el sonido que todos esperaban. “¡Llora!”, exclamó la madre aliviada al notar que su hijo reaccionaba. Del otro lado, la sargento Fernández no pudo ocultar su alivio y emoción: “¡Ay, mi amor, ahí reaccionó! ¡Qué hermoso!”, respondió la operadora.

Minutos después, el personal policial llegó al domicilio. “Salí Anabel, que está el móvil en la puerta”, se escucha decir en la grabación.

El bebé fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica. Según informaron fuentes oficiales, se encuentra en buen estado de salud.