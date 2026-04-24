Cayó "La Flaca" en Córdoba: vendía drogas en una plaza y ofrecía delivery

De acuerdo con la información brindada por la FPA, los allanamientos fueron el resultado de tareas de investigación previas que permitieron identificar el punto de venta y las modalidades de distribución de la sospechosa.

drogas carlos paz La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres allanamientos, secuestraron estupefacientes y detuvieron a una narcomenudista en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según se indicó, la mujer no solo comercializaba estupefacientes desde su domicilio, sino que también utilizaba una plaza ubicada frente a la vivienda para concretar entregas.

Además, ofrecía servicio de delivery, coordinando previamente con los compradores la entrega de las dosis en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades precisaron que “la investigada combinaba distintas formas de comercialización para ampliar su alcance, incluyendo entregas pactadas y distribución a domicilio”.

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La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz supervisó el operativo en todas sus etapas y ordenó eltraslado de la detenida a sede judicial y el secuestro de todos los elementos incautados.

Las autoridades reiteraron la importancia de la participación ciudadana mediante denuncias anónimas para identificar este tipo de actividades ilegales.

En ese sentido, destacaron que “la colaboración de los vecinos es clave para avanzar en investigaciones de narcomenudeo y fortalecer las acciones preventivas en los barrios”.

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Cerraron un búnker de droga y hay un detenido que vendía como delivery por pleno centro de Córdoba

Un hombre de 38 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, acusado de comercializar estupefacientes en pleno centro, en el marco de un operativo que permitió además desarticular un punto de venta de drogas.

El procedimiento fue llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), tras una investigación que se extendió durante aproximadamente seis meses y que se inició a partir de denuncias anónimas al 0800-888-8080.

Los operativos se realizaron en dos domicilios ubicados en calle Santa Rosa al 500 y Santiago del Estero al 100, ambos en barrio Centro, una zona de alta circulación de personas.

Durante los allanamientos, los efectivos lograron secuestrar 1.708 dosis de marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Según se pudo establecer, el detenido no solo comercializaba drogas desde los inmuebles allanados, sino que también realizaba ventas bajo la modalidad de delivery, pactando entregas en distintos puntos de la ciudad. Esta dinámica le permitía ampliar su alcance en una zona estratégica, aprovechando el movimiento constante del sector céntrico.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, el hombre fue trasladado a sede judicial junto con lo incautado, imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.