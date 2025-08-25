Córdoba: un conductor atropelló a varios jóvenes tras una pelea y se dio a la fuga
El violento hecho ocurrió en barrio Villa Allende Parque a la salida de una fiesta clandestina. Cuatro personas resultaron heridas y el agresor está prófugo.
La ciudad de Córdoba fue escenario de un grave episodio de violencia este domingo por la mañana, cuando un grupo de jóvenes fue embestido por un automóvil a la salida de un after en el barrio Villa Allende Parque. El conductor, que minutos antes había protagonizado una pelea, aceleró contra los presentes y luego escapó del lugar sin asistir a las víctimas.
El hecho se produjo cerca de las 8:30 en la intersección de las calles Rincón de Luna y Arroyo Cabral, donde se desarrollaba una fiesta clandestina. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un vecino, todo comenzó con una discusión entre el conductor del auto y un motociclista.
La tensión escaló rápidamente y otros jóvenes se sumaron al enfrentamiento verbal. Cuando parecía que el altercado había terminado, el automovilista regresó de manera intempestiva y arrolló a varios de los presentes, generando escenas de pánico.
Según las primeras informaciones, al menos cuatro personas resultaron heridas, aunque solo una debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, donde fue atendida por traumatismos en la cara y la espalda. Los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.
Las imágenes del atropello, que ya circulan en redes sociales y medios locales, muestran la violencia de la maniobra y serán claves en la investigación judicial. El acusado permanece prófugo, mientras que la Policía de Córdoba trabaja para dar con su paradero.
Vecinos de la zona aseguraron que no es la primera vez que se organizan eventos clandestinos en esa propiedad y reclamaron mayor presencia policial. La Justicia, por su parte, inició actuaciones por “lesiones graves y abandono de persona”, a la espera de identificar plenamente al conductor.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario