Córdoba: un conductor atropelló a varios jóvenes tras una pelea y se dio a la fuga

La ciudad de Córdoba fue escenario de un grave episodio de violencia este domingo por la mañana, cuando un grupo de jóvenes fue embestido por un automóvil a la salida de un after en el barrio Villa Allende Parque. El conductor, que minutos antes había protagonizado una pelea, aceleró contra los presentes y luego escapó del lugar sin asistir a las víctimas.