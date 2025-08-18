Detuvieron al "perejil" del caso Nora Dalmasso: lo acusan de matar a un hombre en una discusión

De acuerdo con lo informado por La Voz del Interior, el golpe que recibió Acuña Ustarroz fue tan contundente que el objeto quedó incrustado en su cabeza.

gaston zarate detenido - complejo el aguila

Personal de la Policía de Córdoba se hizo presente en el lugar y procedió a la detención inmediata de Zárate, el presunto agresor, quien se quedó presente en la escena.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo, el mismo que, en 2007, ordenó la detención de Zárate por el homicidio de Dalmasso. El sospechoso fue alojado en la cárcel de Río Cuarto.

Quién es Gastón Zárate, el “perejil” del caso Nora Dalmasso

Gastón Zárate Gastón Zárate Télam

Gastón Zárate estuvo detenido como principal sospechoso del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 también en Río Cuarto.

Ese año, Zárate había trabajado como pintor en la residencia de la familia Dalmasso y fue arrestado como presunto autor del homicidio de la mujer de 51 años.

Zárate gastón NA Zárate gastón NA NA

Sin embargo, su detención provocó un gran impacto social y hasta se realizaron marchas para pedir por su liberación.

Zárate quedó en libertad horas después ante la falta de pruebas para sostener su acusación, pero recién en 2011 quedó definitivamente desvinculado del caso.