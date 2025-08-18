Detuvieron al "perejil" del caso Nora Dalmasso: lo acusan de matar a un hombre en una discusión
Gastón Zárate volvió a ser arrestado tras en Río Cuarto, Córdoba, sospechado de agredir a un hombre tras un partido de fútbol.
Gastón Zárate, más conocido como "el perejil” del caso Nora Dalmasso, fue detenido otra vez el sábado acusado de matar a golpes a un hombre después de un partido de fútbol en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
El homicidio habría ocurrido tras un violento incidente desencadenado en una cancha de fútbol el sábado por la tarde, en el complejo deportivo “El Águila”, ubicado la calle Lamadrid al 1.500, lugar al que Zárate había concurrido con sus hijos de 17 y 15 años.
Si bien el encuentro deportivo entre jugadores locales trascendió de forma habitual, cerca de las 18, en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, se habría producido una fuerte disputa entre Zárate y Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años.
La pelea habría continuado fuera del predio, en la vía pública y delante de varios testigos. Fueron estos quienes aseguraron que, en un momento dado, Zárate tomó un trozo de hierro que encontró en el lugar y agredió a Acuña Ustarroz, dándole un fuerte golpe en la cabeza.
La víctima perdió la vida en el lugar debido a la agresión, minutos antes de que arribara el servicio de emergencias, quienes solo pudieron constatar el fallecimiento.
De acuerdo con lo informado por La Voz del Interior, el golpe que recibió Acuña Ustarroz fue tan contundente que el objeto quedó incrustado en su cabeza.
Personal de la Policía de Córdoba se hizo presente en el lugar y procedió a la detención inmediata de Zárate, el presunto agresor, quien se quedó presente en la escena.
La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo, el mismo que, en 2007, ordenó la detención de Zárate por el homicidio de Dalmasso. El sospechoso fue alojado en la cárcel de Río Cuarto.
Quién es Gastón Zárate, el “perejil” del caso Nora Dalmasso
Gastón Zárate estuvo detenido como principal sospechoso del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 también en Río Cuarto.
Ese año, Zárate había trabajado como pintor en la residencia de la familia Dalmasso y fue arrestado como presunto autor del homicidio de la mujer de 51 años.
Sin embargo, su detención provocó un gran impacto social y hasta se realizaron marchas para pedir por su liberación.
Zárate quedó en libertad horas después ante la falta de pruebas para sostener su acusación, pero recién en 2011 quedó definitivamente desvinculado del caso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario