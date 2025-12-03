Córdoba: un nene de 9 años fue atacado por tres pitbull mientras jugaba en la calle

Bastian está conciente, dijo su mamá, quien de inmediato añadió que también "tiene marcas por todos lados".

"Estaba jugando a la pelota con el hermano, nosotros vivimos en frente, y el vecino los largó para que corran. Estaba sentado y cuando quiso levantarse lo atacaron", relató.

"Cuando lo vimos estaba boca abajo y tenía a los perros encima. Por suerte el papá pudo sacarle a los perros porque sino...", añadió a su relato la mamá de Bastian.

Por su lado, la abuela del niño también relató la escena desesperante. “Sentimos los gritos, salimos corriendo y él se hacía una bolita en el piso, pero el perro lo seguía atacando. Fue desesperante. Si el papá no estaba para sacarlos, capaz no estaríamos contando este final”, manifestó con el móvil.

La Policía intervino en el lugar y avanza la investigación para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la familia sigue a la espera de la evolución de Bastian.