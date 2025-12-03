Córdoba: un nene de 9 años fue atacado por tres pitbull mientras jugaba en la calle
Ocurrió en Los Boulevares, en la zona norte de Córdoba capital. La madre del niño describió las heridas que le hicieron los animales como un "hueco en la cabeza".
Bastian, de 9 años, estaba jugando a la pelota en el barrio Los Boulevares, en la zona norte de Córdoba capital, cuando de repente tres perros raza pitbull lo atacaron y lo hirieron de gravedad en todo el cuerpo. La familia del niño ahora denunció inacción de la policía.
El hecho ocurrió el pasado domingo en calle De los Franceses al 6500. Por razones que aún se investigan, el vecino soltó a los perros, que se abalanzaron sobre la víctima y lo tiraron al suelo. Los mordiscos le provocaron lesiones profundas que obligaron a una intervención quirúrgica de urgencia.
El Hospital de Niños de la Santísima Trinidad recibió al niño con heridas severas en su cabeza y en todo el cuerpo, producto del ataque de los perros, propiedad de un vecino de la víctima y que todavía viven en su casa.
Los mordiscos le provocaron lesiones profundas que obligaron a una intervención quirúrgica de urgencia. El equipo médico evalúa una segunda operación.
La mamá, Carolina, calificó de "milagro" que su hijo siga con vida tras la agresión de los perros. "Le vimos el hueco que tenía en la cabeza y temimos los peor", confesó.
Bastian está conciente, dijo su mamá, quien de inmediato añadió que también "tiene marcas por todos lados".
"Estaba jugando a la pelota con el hermano, nosotros vivimos en frente, y el vecino los largó para que corran. Estaba sentado y cuando quiso levantarse lo atacaron", relató.
"Cuando lo vimos estaba boca abajo y tenía a los perros encima. Por suerte el papá pudo sacarle a los perros porque sino...", añadió a su relato la mamá de Bastian.
Por su lado, la abuela del niño también relató la escena desesperante. “Sentimos los gritos, salimos corriendo y él se hacía una bolita en el piso, pero el perro lo seguía atacando. Fue desesperante. Si el papá no estaba para sacarlos, capaz no estaríamos contando este final”, manifestó con el móvil.
La Policía intervino en el lugar y avanza la investigación para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la familia sigue a la espera de la evolución de Bastian.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario