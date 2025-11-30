Quién era Gerónimo Caravajal, el joven asesinado a la salida de una fiesta de egresado en Córdoba

Incluso la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye publicó un mensaje de acompañamiento y realizó un "expreso pedido de justicia para que este acto no quede impune".

Córdoba: apuñalaron a un joven a la salida de una fiesta de egresados

Un joven de 26 años murió tras ser apuñalado durante una violenta pelea a la salida de una fiesta de egresados en la localidad de Melo, en el sur de Córdoba.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando estaba por terminar la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, realizada en el salón de la Sociedad Italiana. Según relataron testigos, una discusión entre varias personas escaló rápidamente hasta convertirse en una riña que derivó en el ataque fatal contra la víctima, identificada como Gerónimo Carabajal.

Según quedó constatado, el agresor utilizó un arma blanca, que algunos describieron como un puñal y otros como un cuchillo de cocina. También señalaron que el atacante sería oriundo de la localidad de Villa Rossi, según informó Cadena 3 Córdoba.

Tras el ataque, el hombre de 30 años huyó en una camioneta blanca, una secuencia que quedó registrada en un video difundido en redes sociales. Horas más tarde, y tras un operativo policial, fue detenido.

Carabajal, quien había asistido al festejo de egreso de su hermano y residía en la localidad vecina de Serrano, sufrió dos profundas heridas en el tórax. Aunque fue trasladado de inmediato por los equipos de emergencia al hospital Ramón Cárcano, en Laboulaye, y pese al esfuerzo del personal médico, falleció poco después.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye quedó a cargo de la investigación y ordenó las primeras pericias a la Policía Judicial para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos.