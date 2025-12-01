Video: así asesinaron a un futbolista a la salida de una fiesta de egresados en Córdoba

“¡Llamá a la ambulancia!”, comenzó a gritar uno de los testigos ubicado a pocos metros del lugar donde yacía la víctima.

Carabajal, quien había asistido al festejo de egreso de su hermano y residía en la localidad vecina de Serrano, había recibido dos puñaladas profundas en el tórax. Tras la llegada de los equipos de emergencia, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Ramón Cárcano, en Laboulaye, donde los médicos constataron su fallecimiento.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye quedó a cargo de la intervención del caso y ordenó las primeras pericias a la Policía Judicial para reconstruir lo cómo se desarrollaron los hechos.

El video permitió identificar a un sospechoso como principal responsable del homicidio y fue detenido el domingo a la mañana.

Quién era Gerónimo Caravajal, el futbolista asesinado a la salida de una fiesta de egresado en Córdoba

La ciudad de Melo, en el sur de Córdoba, continúa conmocionada por el asesinato de Gerónimo Carabajal, el joven de 26 años que murió tras recibir una puñalada a la salida de una fiesta de egresados.

En Serrano, su pueblo natal, la noticia impactó profundamente. La víctima tenía un hijo y jugaba en la primera del Club Atlético Villa Plomo, institución que lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales: “Gerónimo Carabajal, descansa en paz. Expresamos nuestro profundo pesar ante la pérdida de nuestro querido jugador”, señalaron.

“QEPD, loquito lindo. Te vamos a extrañar en el Villa. Gracias por todo”, agregaron.

La conmoción se extendió a toda la región. El Club San Martín de Laboulaye expresó sus condolencias con un comunicado dirigido al club y a la familia: "Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias al Club Villa Plomo por el fallecimiento de Gerónimo Carabajal. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este doloroso momento".

En la misma línea, el Club Deportivo y Cultural Serrano manifestó: "Enviamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren fortaleza y consuelo junto a sus seres queridos".

Incluso la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye publicó un mensaje de acompañamiento y realizó un "expreso pedido de justicia para que este acto no quede impune".

