Video: así asesinaron a un futbolista a la salida de una fiesta de egresados en Córdoba
Gerónimo Carabajal, de 26 años, recibió dos puñaladas mortales en medio de una pelea. Un sospechoso fue detenido.
Gerónimo Carabajal, un joven futbolista de 26 años, murió tras ser apuñalado durante una violenta pelea a la salida de la fiesta de egresados de su hermano en la localidad de Melo, en el sur de la provincia de Córdoba. Un dramático video registró el fatal episodio.
En la madrugada del domingo, una discusión entre varias personas escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea que derivó en el ataque fatal contra Carabajal. Todo ocurrió cuando estaba por terminar la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, realizada en el salón de la Sociedad Italiana.
Toda la brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por uno de los testigos con su celular. En las imágenes se lo observa a Carabajal tirado en medio del asfalto, al lado de una camioneta blanca. Pese a que el joven se encontraba gravemente herido, los demás continuaron con la riña, que se extendió al medio de la calle y sobre la vereda de enfrente.
Pocos segundos después, se observa como uno de los jóvenes se acerca a la víctima para comprobar su estado de salud. Luego se suman otros, entre ellos varias mujeres, quienes advierten a los demás sobre la situación.
En paralelo, la camioneta blanca que estaba frenada al lado de la víctima, aceleró bruscamente y se retiró del lugar.
“¡Llamá a la ambulancia!”, comenzó a gritar uno de los testigos ubicado a pocos metros del lugar donde yacía la víctima.
Carabajal, quien había asistido al festejo de egreso de su hermano y residía en la localidad vecina de Serrano, había recibido dos puñaladas profundas en el tórax. Tras la llegada de los equipos de emergencia, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Ramón Cárcano, en Laboulaye, donde los médicos constataron su fallecimiento.
La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye quedó a cargo de la intervención del caso y ordenó las primeras pericias a la Policía Judicial para reconstruir lo cómo se desarrollaron los hechos.
El video permitió identificar a un sospechoso como principal responsable del homicidio y fue detenido el domingo a la mañana.
Quién era Gerónimo Caravajal, el futbolista asesinado a la salida de una fiesta de egresado en Córdoba
La ciudad de Melo, en el sur de Córdoba, continúa conmocionada por el asesinato de Gerónimo Carabajal, el joven de 26 años que murió tras recibir una puñalada a la salida de una fiesta de egresados.
En Serrano, su pueblo natal, la noticia impactó profundamente. La víctima tenía un hijo y jugaba en la primera del Club Atlético Villa Plomo, institución que lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales: “Gerónimo Carabajal, descansa en paz. Expresamos nuestro profundo pesar ante la pérdida de nuestro querido jugador”, señalaron.
“QEPD, loquito lindo. Te vamos a extrañar en el Villa. Gracias por todo”, agregaron.
La conmoción se extendió a toda la región. El Club San Martín de Laboulaye expresó sus condolencias con un comunicado dirigido al club y a la familia: "Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias al Club Villa Plomo por el fallecimiento de Gerónimo Carabajal. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este doloroso momento".
En la misma línea, el Club Deportivo y Cultural Serrano manifestó: "Enviamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren fortaleza y consuelo junto a sus seres queridos".
Incluso la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye publicó un mensaje de acompañamiento y realizó un "expreso pedido de justicia para que este acto no quede impune".
