Cayeron en pleno "pasamanos" con varios kilos de cocaína de alta pureza en San Juan
Una denuncia anónima permitió localizar las maniobras delictivas de cuatro individuos en el departamento de Pocito.
Cuatro hombres fueron detenidos en el departamento de Pocito, provincia de San Juan, acusados de comercialización de estupefacientes. Durante el operativo se secuestraron más de más de seis kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza. Varios ladrillos tenían el famoso sello del delfín.
La llamada anónima que encendió las alarmas
La causa se inició el 10 de agosto, cuando la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de San Juan recibió una llamada anónima que alertaba sobre la presencia de un individuo que se desplazaba a bordo de una camioneta de alta gama, realizando maniobras de distribución y venta de droga.
En el caso intervino la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo de la Gabriela Ventimiglia, quien dispuso que se lleven a cabo distintas tareas de campo, incluyendo procedimientos de vigilancia y seguimientos. A raíz de esto, los efectivos no solo lograron corroborar los dichos de la denuncia, sino que establecieron el modus operandi del principal sospechoso.
Además, obtuvieron importante material probatorio, como fotos y videos, que demostraban que el implicado se trasladaba a bordo de una camioneta de alta gama para repartir importantes cantidades de droga.
"Pasamanos", fuga y persecución: así cayeron los sospechosos
Durante uno de los rastrillajes, los efectivos divisaron la camioneta en cuestión en el departamento Rawson, próxima a la intersección de las calles República del Líbano y General Urquiza. En el interior del vehículo se encontraban dos sujetos intercambiando paquetes con otras dos personas que estaban en otro auto, en una clara maniobra de “pasamanos”, aparentemente de sustancias ilícitas.
Ante esta situación, los efectivos de la DUOF San Juan de la PFA procedieron a detener la marcha de ambos rodados con el fin de identificar a sus ocupantes y efectuar la correspondiente requisa. Uno de los vehículos intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente alcanzado y detenido por los agentes en la intersección de las avenidas Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento.
Al efectuar la inspección de ambos vehículos, los detectives hallaron cuatro panes de clorhidrato de cocaína en formato ladrillo, con un peso total de cuatro kilogramos, además de dos bolsas de hojas de coca.
Los cuatro individuos, tres de nacionalidad boliviana y uno argentino, fueron detenidos en el acto. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares.
El sello del "delfín" y la sombra del "Patrón del Norte"
Posteriormente, el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, dispuso allanamientos en dos domicilios en el departamento Pocito, ubicados sobre las calles 51 y Vidart, los cuales serían utilizados por los involucrados para el acopio y posterior distribución de la droga.
En los procedimientos se incautaron otros dos kilogramos de clorhidrato de cocaína en forma de “ladrillos”, con el sello de un delfín, además de dólares, pesos argentinos y bolivianos, una gran cantidad de bicarbonato de sodio utilizado para el estiramiento de la droga y demás documentación de interés para la causa.
El mencionado sello coincidiría con el que utiliza habitualmente la organización criminal liderada por el narcotraficante salteño Reynaldo "Delfín" Castedo, conocido como "El Patrón del Norte", quien se encuentra detenido cumpliendo una condena.
Los detenidos, todos mayores de edad, quedaron junto con los elementos incautados, a disposición del Juzgado interviniente, acusados por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737), a la espera de las actuaciones procesales de rigor.
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