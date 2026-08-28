Cayeron en pleno "pasamanos" con varios kilos de cocaína de alta pureza en San Juan

Cuatro panes de clorhidrato de cocaína en formato ladrillo, con un peso total de cuatro kilogramos, y bolsas de hojas de coca

Ante esta situación, los efectivos de la DUOF San Juan de la PFA procedieron a detener la marcha de ambos rodados con el fin de identificar a sus ocupantes y efectuar la correspondiente requisa. Uno de los vehículos intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente alcanzado y detenido por los agentes en la intersección de las avenidas Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento.

Al efectuar la inspección de ambos vehículos, los detectives hallaron cuatro panes de clorhidrato de cocaína en formato ladrillo, con un peso total de cuatro kilogramos, además de dos bolsas de hojas de coca.

Los cuatro individuos, tres de nacionalidad boliviana y uno argentino, fueron detenidos en el acto. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares.

Tres de los acusados detenidos

El sello del "delfín" y la sombra del "Patrón del Norte"

Posteriormente, el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, dispuso allanamientos en dos domicilios en el departamento Pocito, ubicados sobre las calles 51 y Vidart, los cuales serían utilizados por los involucrados para el acopio y posterior distribución de la droga.

La Justicia ordenó allanamientos en dos domicilios de Pocito

En los procedimientos se incautaron otros dos kilogramos de clorhidrato de cocaína en forma de “ladrillos”, con el sello de un delfín, además de dólares, pesos argentinos y bolivianos, una gran cantidad de bicarbonato de sodio utilizado para el estiramiento de la droga y demás documentación de interés para la causa.

El mencionado sello coincidiría con el que utiliza habitualmente la organización criminal liderada por el narcotraficante salteño Reynaldo "Delfín" Castedo, conocido como "El Patrón del Norte", quien se encuentra detenido cumpliendo una condena.

Dólares, pesos argentinos, bolivianos y drogas

Los detenidos, todos mayores de edad, quedaron junto con los elementos incautados, a disposición del Juzgado interviniente, acusados por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737), a la espera de las actuaciones procesales de rigor.