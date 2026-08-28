Escándalo en un penal de Florencio Varela: vendían internet, traficaban drogas y extorsionaban a otros presos
La Justicia investiga a una organización que habría manejado un negocio dentro de un penal: cobraba hasta 40 mil pesos por mes por el acceso a internet.
Un negocio de internet montado dentro de una cárcel terminó destapando una investigación mucho más grave. En la Unidad Carcelaria N° 31 de Florencio Varela, un grupo de internos es investigado por haber armado una estructura que, según las denuncias, no solo cobraba a otros presos por acceder a la conexión, sino que también habría estado involucrada en extorsiones, amenazas y comercialización de drogas.
La organización habría instalado antenas de internet y ofrecido el servicio a otros detenidos a cambio de un pago mensual. De acuerdo con la investigación, el acceso podía costar entre 30.000 y 40.000 pesos por mes, en un esquema que habría quedado bajo el control de un grupo de internos conocido como “La Comitiva”.
El conflicto se habría originado cuando otros presos intentaron instalar un sistema propio para brindar internet a un precio menor. Según las denuncias incorporadas a la causa, la reacción del grupo habría incluido amenazas y agresiones contra quienes buscaban competir con el negocio.
Pero el supuesto manejo del servicio de internet sería apenas una parte de las acusaciones que pesan sobre los integrantes de la organización. La Justicia también investiga presuntas maniobras de extorsión, amenazas, tráfico de estupefacientes, estafas y hechos que podrían constituir reducción a la servidumbre.
Allanaron el penal de Florencio Varela y encontraron 13 celulares
Ante la gravedad de las denuncias, la Justicia ordenó un operativo dentro de la Unidad 31. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la DDI Quilmes y alcanzaron distintos sectores del establecimiento penitenciario. Los investigadores allanaron varias celdas de los módulos A, además de otros sectores señalados durante la pesquisa. Uno de los procedimientos se realizó en la oficina del subdirector de la unidad, donde fueron encontrados dos teléfonos celulares.
En total, durante los allanamientos fueron secuestrados 13 celulares, que ahora serán analizados para intentar determinar cómo funcionaba la presunta organización y si los dispositivos contienen comunicaciones que permitan establecer la participación de otras personas. Por el momento, 11 internos quedaron imputados en la causa que investiga las distintas maniobras denunciadas dentro del penal.
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