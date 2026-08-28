Escándalo en un penal de Florencio Varela: vendían internet, traficaban drogas y extorsionaban a otros presos

Múltiples delitos en un penal de Varela

Allanaron el penal de Florencio Varela y encontraron 13 celulares

Ante la gravedad de las denuncias, la Justicia ordenó un operativo dentro de la Unidad 31. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la DDI Quilmes y alcanzaron distintos sectores del establecimiento penitenciario. Los investigadores allanaron varias celdas de los módulos A, además de otros sectores señalados durante la pesquisa. Uno de los procedimientos se realizó en la oficina del subdirector de la unidad, donde fueron encontrados dos teléfonos celulares.