Las pruebas que incriminan a Bebote Álvarez en la causa por presunto narcotráfico

Según el material incorporado al expediente, allí aparecen diferentes tipos de drogas sintéticas. Entre las imágenes se identifican comprimidos de éxtasis con forma de diamante y otros con la letra “B”, asociada al logotipo de Bitcoin.

También aparecen pastillas de color dorado y plateado con formas relacionadas con el fútbol: algunas reproducen el trofeo de la Copa Mundial y otras tienen la silueta de botines.

Las pruebas que complican a Pablo “Bebote” Álvarez. Fotos: Ministerio de Seguridad Nacional.

El punto de inflexión de la investigación se dio cuando se descubrió una carga en el aeropuerto internacional de Ezeiza de 12 litros de éxtasis líquido que provenían de Barcelona y estaban ocultos en recipientes de aceite comercial. En ese momento, el juez Pablo Yadarola, a cargo del caso, avanzó con más allanamientos, detuvo a 11 personas y secuestro muchos teléfonos. Y a partir de esos celulares llegaron a la presunta participación de “Bebote” Álvarez por lo que el magistrado ordenó su detención, que se produjo hoy. La investigación sostiene que parte de las operaciones de la organización se desarrollaban en la región de Chapare, en Bolivia, desde donde se habría articulado el ingreso de cocaína hacia la Argentina.

Otro de los elementos que aparecen en la investigación está relacionado con episodios de violencia que habrían sido utilizados para reclamar el pago de deudas.

Según las pruebas, publicadas por el periodista de TN, Bruno Yacono, uno de los lugares que habría sido utilizado para estos hechos es el denominado “Museo Paladar Rojo”, ubicado en Avellaneda y cercano al estadio Libertadores de América.

De acuerdo con la investigación, allí habría sido sometida una persona que no había cumplido con un pago. Entre las presuntas agresiones aparecen amenazas, desnudez forzada y otras formas de vejación.

Uno de los elementos que analiza la Justicia es un video en el que se habría registrado uno de estos episodios. Según la información incorporada a la investigación, la situación habría sido transmitida mediante una videollamada mientras la víctima era agredida.

En ese sentido, Yacono señaló que una de las funciones que se le atribuyen a Álvarez dentro de la estructura estaría relacionada con la intimidación: “Tenía un rol de intimidar a los que no cumplían con los pagos”.