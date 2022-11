Córdoba: denuncian que hubo una estampida y desmayos en una fiesta de Halloween

En este sentido, Pita manifestó que los casi 20 mil asistentes debieron salir todos por “una puerta bastante pequeña", lo que generó desesperación y desmayos.

Además, aseguró que durante el tiempo que estuvo esperando para salir no pudo asistir a nadie porque no podía abrir las puertas de su vehículo para bajar, y sentenció: “Esto no puede volver a suceder”.

Otro estremecedor testimonio

Por su parte, Gastón vivió la estampida en primera persona y remarcó que “el principal problema fue a la salida”, y apuntó que dentro del predio “se podía estar y había espacio” pero cuando comenzó la tormenta de tierra la gente intentó salir.

“De un momento a otro se hizo un cuello de botella y empezaron a empujar. Te apretaban, solo avanzabas por la fuerza de que te empujaban. Había mucha gente que empezó a gritar, decían que se asfixiaba, otros se desmayaron, gente llorando afuera por ataques de pánico, gente pidiendo asistencia médica”, relató el joven en diálogo con ElDoceTv.

Gastón sostuvo que la única puerta de salida tenía 20 metros de ancho y denunció que no había ambulancias y que los policías “desaparecieron de un momento a otro”.

“Fue un desastre y una situación muy fea”, concluyó.