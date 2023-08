Córdoba: tres operarios murieron asfixiados en un pozo

operarios murieron asfixiados en una cloaca

Un cuarto operario logró ser rescatado con vida. Personal de Bomberos Voluntarios, el Servicio Médico y las empresas Econovo y Scorza trabajaron para drenar el agua del interior del pozo.

"Estaban haciendo la reparación y limpieza de una bomba. Eran cuatro operarios, de los cuales tres estaban trabajando. Fueron bajando de a uno y no dieron señales. Estimamos que inhalaron amoníaco y luego se ahogaron", detalló Cingolani.

Alicia, una de las vecinas del lugar dijo a Cadena 3: “Fue un momento horrible. El operario salió corriendo y pidiendo auxilio, mientras llamaba por sus nombres a sus compañeros. Gritaba todo el tiempo”.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la capital provincial para tratar de determinar las causas de los fallecimientos.

El intendente de Oncativo, Juan Carlos Ghibaudo, dijo a Cadena 3 que “es una planta que no estaba trabajando, porque es un sector de la ciudad que no tiene cloacas y se estaba haciendo la renovación completa para dejarla lista para una obra de ampliación que está prevista. No sabemos qué ocurrió".