Activistas de Greenpeace se treparon a un monumento frente al Congreso en protesta contra la Ley de Glaciares
La sesión en Diputados comenzará a las 15. El oficialismo tiene dictamen de mayoría y espera sancionar la norma.
El oficialismo buscará este miércoles, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo ciertos criterios. En ese contexto, un operativo policial se desplegó cuando activistas de Greenpeace se treparon al monumento ubicado frente al Congreso Nacional para protestar contra la reforma.
Minutos antes de las 7 de la mañana nueve activistas atravesaron las rejas de la plaza para treparse de la escultura. Según se puede ver en las imágenes difundidas por C5N, dos de ellos se colgaron con un arnés e instaló un cartel de Greenpeace que dice: “Diputados, no traicionen a los argentinos”. Minutos después fueron detenidos por orden de la Fiscalía.
En la base del monumento, que se encuentra permanentemente cerrado con rejas, los siete activistas permanecían sentados en el suelo, rodeados por efectivos policiales. Todos vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles con mensajes en defensa de los glaciares.
Las nueve personas fueron detenidas por orden de la Fiscalía, confirmaron fuentes oficiales.
El episodio guarda similitudes con una protesta anterior registrada durante el tratamiento del proyecto en el Senado, cuando un grupo de ambientalistas logró ingresar a las escalinatas del Congreso y manifestarse mediante una performance que incluyó el uso de inodoros.
La discusión por la norma volverá a escena este miércoles en la Cámara de Diputados, luego de que el proyecto obtuviera dictamen favorable en comisión. Desde el Gobierno aseguran contar con los votos necesarios para avanzar con la reforma.
Desde Greenpeace sostienen una férrea defensa de la Ley de Glaciares (26.639) y rechazan cualquier modificación que, según advierten, implique una flexibilización de la protección ambiental. La organización alerta que los cambios podrían favorecer a la industria minera y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto marcado por la crisis climática.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario