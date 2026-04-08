Activistas de Greenpeace se treparon a un monumento frente al Congreso en protesta contra la Ley de Glaciares

Las nueve personas fueron detenidas por orden de la Fiscalía, confirmaron fuentes oficiales.

El episodio guarda similitudes con una protesta anterior registrada durante el tratamiento del proyecto en el Senado, cuando un grupo de ambientalistas logró ingresar a las escalinatas del Congreso y manifestarse mediante una performance que incluyó el uso de inodoros.

activistas ley de glaciares

La discusión por la norma volverá a escena este miércoles en la Cámara de Diputados, luego de que el proyecto obtuviera dictamen favorable en comisión. Desde el Gobierno aseguran contar con los votos necesarios para avanzar con la reforma.

Desde Greenpeace sostienen una férrea defensa de la Ley de Glaciares (26.639) y rechazan cualquier modificación que, según advierten, implique una flexibilización de la protección ambiental. La organización alerta que los cambios podrían favorecer a la industria minera y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto marcado por la crisis climática.