Corrientes: brutal pelea entre adolescentes a la salida de un boliche

Dos mujeres se trenzaron en una discusión de tránsito en La Plata: "No puedo respirar"

Dos mujeres protagonizaron una estremecedora secuencia esta semana en la intersección de las calles 12 y 58 en La Plata, donde una discusión de tránsito escaló hasta convertirse en una pelea cuerpo a cuerpo que se volvió viral.

En el tumulto se alcanzó a escuchar a una de las mujeres exclamar "no puedo respirar", mientras otra le respondía: "No te pasa nada, estás bien".

"¡Mirá cómo está, violeta! Por favor te lo pido", gritó otra mujer, testigo de la pose estática, peligrosa y violenta que podría haber terminado con una de las protagonistas en muy mal estado.

"No estoy arriba de ella, amor", argumentó con tranquilidad la mujer de naranja mientras se mantenía acodada sobre el pecho de la otra protagonista, vestida de negro, que seguía a los gritos carraspeando boca arriba.

Es difícil reconocer si la mujer de naranja estaba ejerciendo presión sobre el pecho de la de negro, pero su intención seguía siendo inmobilizarla hasta que recobrara la compostura (si eso es posible en un estado de indefensión en manos de una completa extraña en la calle).

Momentos antes de la estremecedora escena las dos mujeres habían estado discutiendo por un altercado en el tránsito siempre convulsionado de La Plata.

La mujer de negro conducía una moto -y de hecho, en el video viral del episodio se ve que su casco aún está cerca suyo sobre el asfalto- y al parecer tuvo un acercamiento temerario con el auto que manejaba la de naranja.

Cuando el video se hizo viral, la abuela de la mujer de naranja comentó en una publicación de Instagram que la motociclista de negro sacó un arma blanca de su ropa y encargó a su nieta: "Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo", dijo.

Además, la conductora del auto sufrió una lesión en el ojo y como fue rozada por un cuchillo su abuela afirmó que fue víctima de "una tentativa de homicidio".

Esa misma fuente relató que existe una denuncia realizada en la comisaría 9° de La Plata pero no contra la motociclista, cuyo cuchillo "no aparece en la comisaría" , sino contra la conductora del auto, la mujer de naranja.

Aunque en el video viral se podía escuchar a la motociclista diciendo que no podía respirar, la abuela de la conductora del auto aseguró que "se fue muy piola en su moto" cuando llegó la policía al lugar de la pelea.

"Mi nieta solo se defendió para que no la matara con el cuchillo. Mañana debe presentarse ante el cuerpo médico", señaló la usuaria de Instagram, identificada como Adriana Mercedes.