Cayeron "Las Reinas del Tusi": son hermanas y vendían cocaína rosa bajo el sello de Ricky Rickón

Según fuentes vinculadas a la investigación, las mujeres cocinaban la sustancia y la distribuían en diferentes municipios, con un punto de venta fijo en Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.

Utilizaban la ketamina líquida para la elaboración, que era provista por un ciudadano colombiano, de 45 años, quien operaba desde Quilmes Oeste.

El primer golpe operativo se ejecutó en un edificio de departamentos sobre la calle Boedo al 1600, en Quilmes Oeste. Allí, los efectivos sorprendieron a las dos presuntas líderes de la banda: L.S.H. (30) y B.A.H. (22).

El personal del gabinete táctico de la Comisaría 1.ª de Monte Grande y la UFI N.º 20 de Quilmes secuestraron 220 envoltorios listos para la venta de tusi (cocaína rosa), tres balanzas digitales de precisión, tres teléfonos iPhone, colorantes y esencias químicas aromatizantes para el proceso de cocción.

Además, encontraron cuatro planchas de stickers con la imagen de “Ricky Ricón”, el famoso personaje de caricaturas que la banda utilizaba como sello distintivo para “marcar” su mercadería.

las reinas del tusi La banda era conocida como las "Reinas del Tusi" y operaba en el conurbano bonaerense.



Las pesquisas determinaron que el insumo base para estirar la sustancia era ketamina líquida. Este componente era provisto de forma ilegal por un ciudadano colombiano de 45 años, identificado como F.N.E.T., quien operaba la logística desde otro domicilio en Quilmes Oeste.

Al allanar esa vivienda en la calle 800, los agentes descubrieron una verdadera cocina clandestina. En ese búnker se incautó una mini procesadora con vestigios de polvillo rosa, un anafe eléctrico, sartenes de cerámica con restos de evaporación, fuentes de chapa y morteros utilizados para la producción en masa de la droga.

En total, sumando un tercer procedimiento en la calle Vicente López al 4000 en Monte Grande, donde cayó una joven de 21 años señalada como la distribuidora local, la policía incautó 250 dosis de tusi, cogollos de marihuana y dinero en efectivo.

La investigación estuvo a cargo de la Comisaría 1ra. de Monte Grande y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Quilmes, especializada en estupefacientes, y terminó con la detención de L. S. H., de 30 años; B. A. H., de 22 años; F. M. L., de 21 años y F. N. E. T., DE 45 años y nacionalidad colombiana.