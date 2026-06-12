Cayó "Riki" Puenzo, el principal acusado del crimen de una joven trans en Tucumán

Fuentes judiciales informaron que durante el procedimiento se secuestraron una pistola semiautomática marca Beretta, 105 proyectiles, ocho documentos de identidad (5 masculinos y 3 femeninos), siete teléfonos celulares, dos notebooks, un bastón extensible de metal y una manopla de metal.

Cuatro años prófugo: el circuito de ocultamiento del acusado

Para concretar la captura de “Riki” Puenzo, los investigadores tuvieron que enfrentarse a múltiples maniobras destinadas a dificultar la localización del sospechoso. Entre ellas, versiones falsas que habrían impulsado personas vinculadas a su entorno con el fin de entorpecer la búsqueda y dirigirla hacia otras provincias e incluso fuera del país.

Durante más de un año, los investigadores siguieron numerosas pistas y lograron reconstruir el recorrido del acusado.

Puenzo se había escapado de Tucumán un día antes de que comenzara el segundo juicio en su contra, tras ser absuelto en el primero.

La investigación finalmente condujo a Mar del Tuyú, donde efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub-DDI) de la Costa, con dos Patrullas Municipales, colaboraron en el operativo judicial que permitió concretar el arresto.

Tras su captura, Puenzo fue alojado en una dependencia de máxima seguridad bajo estrictas medidas de vigilancia y control. Permanecerá allí hasta que se completen los trámites judiciales y administrativos necesarios para su traslado a Tucumán, donde deberá responder ante la Justicia por los hechos que se le atribuyen.

Cómo fue el homicidio de la joven trans en Tucumán

mujer trans tucuman Alejandra Estefanía Benites fue asesinada en noviembre de 2020 en Tucumán

Alejandra Estefanía Benites fue asesinada en la madrugada del 5 de noviembre de 2020 en la puerta del edificio donde vivía, ubicado en Ayacucho al 900, en San Miguel de Tucumán.

De acuerdo con la reconstrucción elaborada por la Fiscalía, Benites y Mercado se encontraban, compartiendo algunas bebidas, juntos cuando Puenzo arribó al lugar a bordo de una moto. Según la acusación, mantuvo una conversación con la joven trans que derivó en una discusión. En ese contexto, habría extraído una pistola calibre 9 milímetros y efectuado múltiples disparos. Las pericias incorporadas a la causa determinaron que seis disparos impactaron sobre Benites, quien murió en el acto, otros cuatro alcanzaron a Mercado.

Cuando Mecado declaró desde el hospital ante el fiscal Carlos Sale, señaló a Riki Puenzo como el asesino.

Pese a esto, durante el juicio que se llevó a cabo en 2021, Mercado cambió sorpresivamente su testimonio y declaró que nunca vio a Puenzo disparar. El tribunal entonces consideró que su autoría “no pudo ser probada debido a la deficiente labor en la recolección de evidencias durante la etapa de investigación penal preparatoria” y decidieron absolverlo.

Poco después, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó que se llevara a cabo un nuevo juicio. Pero fue entonces cuando Puenzo decidió escapar y permaneció prófugo durante cuatro años.