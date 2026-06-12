La Justicia volvió a citar a la primera víctima de Claudio Barrelier: los motivos

Barrelier y la víctima se habían conocido por intermedio de la tía de quien era la pareja de la joven y habían salido a comer en dos oportunidades, cuando ella todavía era menor de edad. Luego, el acusado la había vuelto a contactar vía Instagram, según relató la letrada.

"Ella fue víctima de un engaño. Barrelier le dice que le va a pagar una suma determinada de dinero a cambio de que ella le guardara otro dinero. Mediante este ardid es que consigue que mi clienta vaya a su domicilio”, indicó Picco en diálogo con la prensa.

De acuerdo con la denuncia, una vez dentro de la vivienda, Barrelier le exigió que se quitara la ropa y la ató de pies y manos. La situación cambió cuando el acusado salió a guardar la moto de la víctima, que había quedado estacionada en la vereda. En ese momento, la joven logró desatarse y escapar. “La encontraron tres personas en la calle, que habrían declarado en la causa. Luego ella se refugia en una barbería frente a la vivienda y desde ahí el dueño del negocio llama al 911”, detalló Picco.

casa de Claudio Barrelier agostina vega cordoba La casa de Claudio Barrelier en la calle Del Campillo 878, ciudad de Córdoba Gentileza El Doce

La abogada también reveló una de las frases que la denunciante atribuyó a Barrelier durante el episodio. Según el relato, mientras la mantenía retenida y apuntándola con un arma, le dijo: “Yo necesito que la gente que te va a dar la plata te vea así, atada y desnuda”.

Además, sostuvo que cuando la joven logró escapar, Barrelier salió a la vereda y trató de desacreditarla. “Se puso a fumar un cigarrillo diciendo ‘esta está loca’ y obviamente negando todo”, señaló.

Picco indicó que nunca se encontró el arma que habría sido utilizada ni tampoco el celular de la víctima.

En este punto, la abogada remarcó: “Lo llamativo de esto es que, antes de que llegara la policía, de ese mismo domicilio salieron una mujer y una menor, que serían la esposa y la hija de Barrelier”.

Picco intentó ser cautelosa respecto a la posible participación de otras personas en los hechos denunciados: “No sé si tenían conocimiento de manera directa, pero algo tendrían que haber sospechado, vivían bajo el mismo techo. Está bien que, por lo que dijeron, la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones, pero algo raro hay”.

A su vez, reveló que, antes de que llegara la policía, la denunciante refirió que frente a la vivienda estacionó un auto oscuro con vidrios polarizados, del cual bajó una persona de 1,70, de contextura física robusta preguntando qué había sucedido.

En el avance de la investigación, el fiscal Raúl Garzón solicitó que se realizara un cambio de carátula en el caso para pasar de privación ilegítima de la libertad a secuestro coactivo, delito contemplado en el artículo 142 bis del Código Penal y que prevé penas de entre cinco y quince años de prisión.

Sobre la posibilidad de que existieran otras víctimas, la abogada fue cauta. “No tengo pruebas para afirmar con certeza que era la primera vez que Barrelier hacía eso o si lo había hecho en otras oportunidades”, afirmó. También aclaró que su defendida no recibió amenazas directas tras la denuncia, aunque sí “dichos intimidantes” por parte de personas conocidas.