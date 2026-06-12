La Justicia dispuso que la hija de Claudio Barrelier declare en cámara Gesell
La medida fue solicitada por la querella que representa al padre de la víctima con el objetivo de esclarecer los movimientos en la casa del acusado.
En el marco de la investigación por el femicidio de Agostona Vega, la Justicia de Córdoba dispuso realizar una Cámara Gesell a la hija de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen. La medida fue solicitada por la querella que representa al padre de la víctima con el objetivo de esclarecer los movimientos en la casa del acusado.
El propósito central es determinar si la menor puede aportar datos sobre lo sucedido el día de la desaparición de Agostina.
Barrelier había declarado inicialmente que la persona que aparecía entrando a su domicilio en los videos de seguridad era su propia hija, versión que la investigación y las pruebas de la fiscalía buscan contrastar.
La querella ha remarcado la situación de vulnerabilidad de la hija de Barrelier, teniendo en cuenta el grave contexto familiar y las acusaciones que pesan sobre su padre.
la próxima semana indagarán a los tres detenidos
La próxima semana, el fiscal de Córdoba Raúl Garzón, quien tiene a su cargo la investigación del femicidio de Agostina Vega, indagará a los tres detenidos por el crimen: Claudio Barrelier, presunto asesino, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados de encubrimiento.
Según Infobae, las indagatorias, en las que los sospechosos pueden optar por abstenerse de hablar, se llevarán a cabo entre el martes y el jueves.
En ese sentido, las fuentes también desmintieron que el fiscal Garzón se encuentre trabajando sobre la hipótesis arrojada esta mañana por Carlos Nayi, abogado de los abuelos maternos de Agostina, quien había dicho en diálogo con el diario La Voz que a la adolescente -presuntamente- la mataron para ocultar otro delito.
Según dijo el letrado esta mañana, la principal hipótesis del móvil del crimen es el “criminis causa”. Es decir, el asesinato se habría producido para lograr la impunidad o para ocultar un delito previo.
“La lógica del delincuente indica que no puede dejar en vida a la persona que ha depredado”, afirmó Nayi. De ser así, otras teorías como el ajuste de cuentas o temas vinculados a drogas perderían fuerza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario