La Justicia dispuso que la hija de Claudio Barrelier declare en cámara Gesell

La próxima semana, el fiscal de Córdoba Raúl Garzón, quien tiene a su cargo la investigación del femicidio de Agostina Vega, indagará a los tres detenidos por el crimen: Claudio Barrelier, presunto asesino, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados de encubrimiento.

Según Infobae, las indagatorias, en las que los sospechosos pueden optar por abstenerse de hablar, se llevarán a cabo entre el martes y el jueves.

En ese sentido, las fuentes también desmintieron que el fiscal Garzón se encuentre trabajando sobre la hipótesis arrojada esta mañana por Carlos Nayi, abogado de los abuelos maternos de Agostina, quien había dicho en diálogo con el diario La Voz que a la adolescente -presuntamente- la mataron para ocultar otro delito.

Según dijo el letrado esta mañana, la principal hipótesis del móvil del crimen es el “criminis causa”. Es decir, el asesinato se habría producido para lograr la impunidad o para ocultar un delito previo.

“La lógica del delincuente indica que no puede dejar en vida a la persona que ha depredado”, afirmó Nayi. De ser así, otras teorías como el ajuste de cuentas o temas vinculados a drogas perderían fuerza.