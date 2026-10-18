Corrientes: cómo sigue la cronista de C5N que se cayó al agua en medio de la inundación

Crecida histórica del Paraná



Corrientes sigue siendo una de las provincias más afectadas por "El Niño", el fenómeno climático que golpea al litoral argentino.@MarielaLopezB



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Crece el drama en Corrientes: más de 200 familias ya fueron evacuadas por la crecida del río



Una de las damnificadas, en Itatí, advirtió que debieron "abandonar su casa y alquilar en otro lugar"@MarielaLopezB



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El Niño mantiene en alerta al Litoral

La situación en Puerto Iguazú se suma a las inundaciones que afectan a distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos. En los últimos días, la crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene a 17 puertos del noreste y el Litoral argentino en situación de alerta o nivel de evacuación. De acuerdo con los registros del Reporte Hidrometeorológico de Prefectura Naval Argentina, ocho puntos de medición superaron las alturas de evacuación, mientras que otros nueve permanecieron en alerta. La situación se produjo tras las intensas precipitaciones registradas en la cuenca alta del Plata, que incrementaron el caudal de los principales cursos de agua de la región.