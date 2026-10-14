Corrientes: detuvieron a dos hombres acusados de planificar con IA un tiroteo en una universidad
El FBI alertó a las autoridades argentinas por consultas hechas a ChatGPT sobre un ataque armado. Gendarmería allanó una vivienda y secuestró agendas con anotaciones, armas blancas, dinero en efectivo y equipos informáticos.
Dos jóvenes de 19 y 22 años fueron detenidos y quedaron con prisión domiciliaria preventiva en una causa federal por un presunto plan de ataques armados contra la Universidad Cuenca del Plata de Corrientes y otros establecimientos educativos de Chaco. La investigación de Gendarmería Nacional comenzó por una alerta del FBI sobre consultas hechas a ChatGPT para preparar el ataque.
La agencia habría detectado consultas sospechosas de un usuario de ChatGPT durante un monitoreo de actividad en la plataforma de inteligencia artificial. Segur el organismo, uno de los jóvenes había manifestado que tenía una pistola, bombas caseras, cócteles Molotov y unos 400 cartuchos calibre 9 milímetros.
En la advertencia se señalaba que el sospechoso "afirmaba poseer armas, explosivos y municiones junto con un plan detallado para perpetrar un tiroteo masivo en establecimientos educativos locales".
Rastreo digital y monitoreo en la sede universitaria
La alerta internacional advertía sobre un usuario radicado en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. A partir del análisis de direcciones IP, el cruce de perfiles en redes sociales y tareas de campo —que incluyeron relevamientos preventivos en torno a las instalaciones de la Universidad Cuenca del Plata en Corrientes—, los investigadores lograron ubicar la finca de los implicados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de la localidad chaqueña.
Con la orden judicial correspondiente y la asistencia técnica de la Sección Explosivos, los uniformados irrumpieron en el inmueble señalado. Durante el registro edilicio, los efectivos secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas detalladas sobre la logística del atentado proyectado.
También encontraron diez elementos cortopunzantes y herramientas, entre ellos un machete, facas tumberas, barretas y cuchillos, y un bidón metálico para transportar combustible.
Además, hallaron un libro con simbología nazi, $3.280.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital. Los equipos serán analizados para reconstruir las comunicaciones y las actividades de los sospechosos.
Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, los dos ciudadanos mayores de edad fueron detenidos en calidad de incomunicados y trasladados a dependencias de la fuerza de seguridad, quedando imputados en el marco de la causa federal.
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