Corrientes: detuvieron a dos hombres acusados de planificar con IA un tiroteo en una universidad

También encontraron diez elementos cortopunzantes y herramientas, entre ellos un machete, facas tumberas, barretas y cuchillos, y un bidón metálico para transportar combustible.

Además, hallaron un libro con simbología nazi, $3.280.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital. Los equipos serán analizados para reconstruir las comunicaciones y las actividades de los sospechosos.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, los dos ciudadanos mayores de edad fueron detenidos en calidad de incomunicados y trasladados a dependencias de la fuerza de seguridad, quedando imputados en el marco de la causa federal.