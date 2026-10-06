Tragedia en Corrientes: murió un chico de 13 años al volcar con su cuatriciclo
Felipe Nicolás Carlino, de solo 13 años, se desplazaba en un cuatriciclo por una ruta rural de Monte Caseros cuando perdió el control del vehículo.
Un chico de 13 años murió al volcar con un cuatriciclo en un camino rural del departamento de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, en un hecho ocurrido cerca de las 18 del domingo último en las inmediaciones del kilómetro 9 de la ruta provincial 47.
El adolescente identificado como Felipe Nicolás Carlino se desplazaba en un cuatriciclo modelo CForce 450L 4x4 cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y se despistó.
Al no regresar a su domicilio después de un tiempo prudencial, sus familiares y allegados iniciaron la búsqueda que terminó con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida junto al cuatriciclo.
Las primeras actuaciones judiciales indican que, por causas que todavía se desconocen, el rodado se salió de la traza de tierra y el impacto provocó lesiones de extrema gravedad, provocándole la muerte.
El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, mientras el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar las pericias correspondientes. Por el momento, no se conocen detalles concluyentes sobre la mecánica del vuelco.
Conmoción en Corrientes
La muerte de Felipe generó una profunda conmoción en Monte Caseros y localidades vecinas. El chico cursaba segundo año en la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá.
Desde la institución educativa expresaron su dolor y acompañaron a la familia con un mensaje institucional: “Felipe será recordado con cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir momentos en nuestra comunidad educativa”.
El accidente reabre el debate sobre el uso de cuatriciclos en zonas rurales y caminos sin control, incluso en zonas de médanos y arena en la costa atlántica, donde la falta de controles y de medidas de seguridad adecuadas aumenta el riesgo de siniestros graves.
Por esa razón, las autoridades pidieron extremar precauciones y recordaron que los cuatriciclos, aunque populares en zonas rurales y turísticas, no están habilitados para circular por rutas provinciales y requieren condiciones específicas de manejo y protección.
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