Tragedia en Corrientes: murió un chico de 13 años al volcar con su cuatriciclo

Conmoción en Corrientes

El cuatriciclo en el que se desplazaba Felipe.

La muerte de Felipe generó una profunda conmoción en Monte Caseros y localidades vecinas. El chico cursaba segundo año en la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá.

Desde la institución educativa expresaron su dolor y acompañaron a la familia con un mensaje institucional: “Felipe será recordado con cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir momentos en nuestra comunidad educativa”.

El accidente reabre el debate sobre el uso de cuatriciclos en zonas rurales y caminos sin control, incluso en zonas de médanos y arena en la costa atlántica, donde la falta de controles y de medidas de seguridad adecuadas aumenta el riesgo de siniestros graves.

Por esa razón, las autoridades pidieron extremar precauciones y recordaron que los cuatriciclos, aunque populares en zonas rurales y turísticas, no están habilitados para circular por rutas provinciales y requieren condiciones específicas de manejo y protección.