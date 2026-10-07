María Victoria Caillava declaró por primera vez en el juicio por la desaparición de Loan Peña: qué dijo

"En ese momento estaban presentes la abuela, Laudelina Peña, Macarena Peña, Benítez, Camila Núñez con su hija y José Peña con Loan. Recuerdo que Loan llevaba una remera negra que decía Messi en rosado, un pantaloncito y una gorrita celeste con una tirita roja", relató con detalles.

Según dijo, "a los 15 o 20 minutos llegaron Daniel Ramírez, Mónica Millapi con su hija y dos sobrinos”.

Loan Danilo Peña come junto a su padre en el almuerzo familiar que se llevó a cabo en la casa de su abuela horas antes de su desaparición

“Armamos la mesa. Los adultos nos sentamos en una mesa larga y los chicos, en otra al lado. En la cabecera estaba la abuela Catalina; a su lado estábamos yo, mi esposo y José Peña. Loan fue el único menor que se sentó con nosotros, junto a su papá. También estaban Macarena y, en la otra punta, junto a Catalina, la hija menor de Benítez, M. Además, se encontraban Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Camila Núñez. En la otra cabecera estaba Laudelina Peña, que se levantaba para servir la comida”, señaló.

Antonio Benítez y Laudelina Peña

Según consideró, fue un "almuerzo normal y tranquilo": “Terminamos de almorzar aproximadamente a las 13.40. Después, las señoras se levantaron a lavar los platos en la mesa donde habían comido los chicos. Quedamos de sobremesa la abuela Catalina, mi esposo, José Peña y yo. Los chicos andaban por ahí”, contó.

“En un momento vi que Antonio Benítez pasaba con los chicos hacia el fondo. Luego volvieron a pasar todos juntos. No puedo precisar quién iba en cada lugar porque vi al grupo en conjunto mientras charlaba con la abuela. Después se sentaron a comer frutas. En algún momento desaparecieron todos y yo no me di cuenta”, declaró.

El recorrido tras salida de la casa de la abuela de Loan

Caillava aseguró que permaneció en la casa hablando junto a su esposo, Catalina y José Peña hasta el momento de retirarse. Según relató, antes de irse acompañó a la mujer a buscar mandarinas y fue ahí cuando Laudelina Peña recibió un llamado y le dijo que iba a buscar a Loan, quien todavía no había regresado.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en Corrientes

La mujer sostuvo que desconocía que el nene había sido llevado hacia una zona de naranjos ubicada a unos 600 metros de la casa.

Caillava afirmó que se subió a la camioneta junto a su esposo y que no detuvieron la marcha durante el trayecto hasta su domicilio.

Frente al tribunal, insistió en que el recorrido puede ser comprobado mediante la ubicación de su teléfono celular: "Van a comprobar que no fuimos nosotros, que jamás paramos y que nunca alzamos a Loan”, aseguró.

Una vez allí, cerca de las 15, recibió un llamado de Catalina, quien le comunicó que Loan no aparecía y le preguntó si lo había visto por el camino, a lo que ella dijo que no.

Caillava contó que entonces revisaron la camioneta ante la posibilidad de que el chico estuviera escondido ahí, pero no encontraron nada.

El llamado a la Policía

Después de un llamado de Laudelina, Caillava confirmó que Loan continuaba desaparecido y decidió llamar a un policía, Hernando Arte. Más tarde, oto oficial de apellido Torres se comunicó con ella "a las 15.42 aproximadamente", relató.

“El nieto de Catalina se perdió en el campo. Por favor, si pueden ir a ayudarnos a buscar”, recordó que dijo durante el llamado.

Luego, ella y su esposo regresaron a la zona y participaron de la búsqueda en el monte y en los alrededores de la casa de Catalina.

El viaje a Corrientes y los vehículos secuestrados

La camioneta Ford Ranger blanca, propiedad de los detenidos Carlos Pérez y María Victoria Caillava

Caillava también se refirió al viaje que realizó posteriormente a Corrientes capital. Aseguró que se trasladó por la Ruta Nacional 12, que incluso un policía los paró en el camino y ¿negó haber realizado desvíos durante el trayecto.

En otro tramo de su declaración explicó por qué sus vehículos terminaron bajo resguardo policial. Según sostuvo, fueron llevados voluntariamente a la Comisaría de 9 de Julio por temor a posibles represalias relacionadas con sus denuncias por venta de droga en la localidad.

Sin embargo, cuestionó lo ocurrido después con los vehículos y puso en duda los peritajes en los que fueron detectados rastros vinculados a Loan. “Algo pasó en esa comisaría con nuestros vehículos”, afirmó. Y agregó: “Nunca paramos, nunca lo tuvimos a Loan en nuestros vehículos”.

La acusación contra Walter Maciel

El excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel

Uno de los puntos más fuertes de la declaración fue el señalamiento directo contra el excomisario Walter Maciel. Caillava cuestionó el manejo de sus vehículos, las llaves y los elementos vinculados a la investigación que permanecían en la dependencia policial.

Según su versión, las llaves de los vehículos estaban en la oficina de Maciel, al igual que las de la celda donde permanecía uno de los perros utilizados en la búsqueda.

Además, denunció presuntas irregularidades durante la investigación y afirmó que algunos de los acusados fueron sometidos a presiones para incriminar a otras personas.