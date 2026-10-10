Crecida del río Uruguay: evacuaciones en Concordia y alerta en toda la cuenca
El fenómeno, asociado a “El Niño”, mantiene en alerta a Entre Ríos y Corrientes ante nuevas lluvias previstas y la tendencia creciente del río.
La creciente del río Uruguay obligó este sábado a evacuar preventivamente a seis familias en la ciudad entrerriana de Concordia, donde ya fueron asistidas 22 personas, entre adultos y menores. El operativo fue coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE), que mantiene activos los dispositivos de monitoreo ante la evolución del fenómeno.
Los organismos técnicos advirtieron que la situación podría agravarse en los próximos días debido a las lluvias previstas en la cuenca y al elevado caudal que continúa desplazándose por el sistema fluvial.
Según el último informe hidrológico, el nivel del río frente al puerto de Concordia podría alcanzar los 13 metros hacia el lunes, lo que incrementaría la cantidad de evacuados en las zonas ribereñas más vulnerables.
El intendente Francisco Azcué confirmó que el municipio sostiene un esquema de asistencia permanente y recordó que la creciente se desarrolla en el marco del fenómeno climático “El Niño”, que ya impacta en distintos puntos del litoral.
Los registros de Prefectura Naval Argentina marcaron 11,62 metros durante la madrugada del sábado, por encima de la cota de alerta (11 metros) y acercándose al nivel de evacuación, fijado en 12,50 metros. La tendencia sigue siendo ascendente.
Colón, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay también en alerta
La situación se replica en otras ciudades entrerrianas. En Colón, el río alcanzó 7,27 metros, superó la cota de alerta (7,10) y se aproxima al nivel de evacuación, establecido en 7,90 metros. El municipio identificó al menos seis familias que podrían requerir asistencia si el crecimiento continúa.
En Concepción del Uruguay, las proyecciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) estiman una altura de 6,15 metros, por encima del nivel de alerta (5,30). Prefectura registró 5,56 metros este sábado, también con tendencia ascendente.
En la desembocadura del Gualeguaychú, las previsiones anticipan valores superiores al nivel de evacuación. En la ciudad, el río marcó 3,26 metros, por encima de la cota de alerta y con crecimiento sostenido. Del lado uruguayo, Paysandú también espera marcas por encima de los valores considerados de alerta.
Corrientes: Paso de los Libres y Alvear bajo presión por la creciente
Más al norte, el impacto se siente en Paso de los Libres, donde unas 25 personas fueron asistidas y el puerto registró 9,18 metros, superando la cota de evacuación (8,50). El nivel se mantiene estabilizado, pero en condición de evacuación.
En Alvear, las autoridades dispusieron el cierre del puerto y suspendieron el cruce hacia Brasil luego de que el río alcanzara 10 metros, por encima del nivel de alerta local y con tendencia ascendente.
Un escenario regional que seguirá en vigilancia
Las autoridades de ambas provincias mantienen operativos activos y advierten que la evolución dependerá de las lluvias previstas en la cuenca alta y media del Uruguay. La combinación de precipitaciones y el efecto de “El Niño” podría sostener la presión sobre las ciudades ribereñas durante los próximos días.
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