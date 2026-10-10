Crecida del río Uruguay: evacuaciones en Concordia y alerta en toda la cuenca

Colón, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay también en alerta

La situación se replica en otras ciudades entrerrianas. En Colón, el río alcanzó 7,27 metros, superó la cota de alerta (7,10) y se aproxima al nivel de evacuación, establecido en 7,90 metros. El municipio identificó al menos seis familias que podrían requerir asistencia si el crecimiento continúa.

En Concepción del Uruguay, las proyecciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) estiman una altura de 6,15 metros, por encima del nivel de alerta (5,30). Prefectura registró 5,56 metros este sábado, también con tendencia ascendente.

En la desembocadura del Gualeguaychú, las previsiones anticipan valores superiores al nivel de evacuación. En la ciudad, el río marcó 3,26 metros, por encima de la cota de alerta y con crecimiento sostenido. Del lado uruguayo, Paysandú también espera marcas por encima de los valores considerados de alerta.

Corrientes: Paso de los Libres y Alvear bajo presión por la creciente

Más al norte, el impacto se siente en Paso de los Libres, donde unas 25 personas fueron asistidas y el puerto registró 9,18 metros, superando la cota de evacuación (8,50). El nivel se mantiene estabilizado, pero en condición de evacuación.

Desborda el río Uruguay.

En Alvear, las autoridades dispusieron el cierre del puerto y suspendieron el cruce hacia Brasil luego de que el río alcanzara 10 metros, por encima del nivel de alerta local y con tendencia ascendente.

Un escenario regional que seguirá en vigilancia

Las autoridades de ambas provincias mantienen operativos activos y advierten que la evolución dependerá de las lluvias previstas en la cuenca alta y media del Uruguay. La combinación de precipitaciones y el efecto de “El Niño” podría sostener la presión sobre las ciudades ribereñas durante los próximos días.