Corrientes: dictaron la prisión preventiva para José Codazzi en la causa por la desaparición de "N"

La investigación apunta a determinar si el letrado colaboró en la fuga del principal sospechoso y facilitó el ocultamiento del menor durante las horas críticas de la búsqueda.

La figura de Codazzi ya había tomado notoriedad pública por su vinculación con el caso Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio y cuyo paradero todavía se desconoce.

En aquella causa, el letrado fue abogado de Laudelina Peña, tía de Loan, y quedó bajo sospecha luego de acompañarla, junto al diputado provincial Diego Pellegrini, a declarar ante una fiscalía de Corrientes para sostener la hipótesis de que el menor había sido atropellado en un accidente vial.

Esa versión luego fue desmentida y derivó en nuevas líneas de investigación sobre posibles maniobras para entorpecer la causa.