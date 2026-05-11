Corrientes: dictaron la prisión preventiva para José Codazzi en la causa por la desaparición de "N"
El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó el beneficio de la domiciliaria dispuesto en primera instancia y ordenó el arresto preventivo del abogado.
El Tribunal de Revisión de Mercedes dictó la prisión preventiva para el abogado José Fernández Codazzi en el marco de la causa por la desaparición de "N", el niño de seis años que fue hallado tras varios días de búsqueda en Corrientes.
La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper, quienes hicieron lugar a la impugnación presentada por el fiscal Mosquera y revocaron parcialmente la decisión del juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos.
De esta manera, el tribunal ordenó el arresto preventivo del letrado, aunque rechazó el pedido de suspensión de su matrícula profesional. En primera instancia, Vallejos había dispuesto que Codazzi cumpliera prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
El abogado había sido detenido el lunes por la noche, apenas 24 horas después de iniciada la búsqueda del menor. Según consta en la causa, durante su declaración reconoció haber trasladado al padre y al niño desde la ciudad de Esquina hasta la localidad correntina de San Isidro, en Goya.
La investigación apunta a determinar si el letrado colaboró en la fuga del principal sospechoso y facilitó el ocultamiento del menor durante las horas críticas de la búsqueda.
La figura de Codazzi ya había tomado notoriedad pública por su vinculación con el caso Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio y cuyo paradero todavía se desconoce.
En aquella causa, el letrado fue abogado de Laudelina Peña, tía de Loan, y quedó bajo sospecha luego de acompañarla, junto al diputado provincial Diego Pellegrini, a declarar ante una fiscalía de Corrientes para sostener la hipótesis de que el menor había sido atropellado en un accidente vial.
Esa versión luego fue desmentida y derivó en nuevas líneas de investigación sobre posibles maniobras para entorpecer la causa.
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