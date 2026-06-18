Corrientes: el ataque de un pitbull dejó a una niña de 5 años internada

El caso generó conmoción entre los vecinos y volvió a encender la preocupación por la presencia de perros de gran porte que circulan sin las medidas de control adecuadas.

En ese sentido, crecieron los reclamos para que se identifique a los dueños del animal involucrado y se determinen las responsabilidades correspondientes. Al respecto, distintos sectores de la comunidad insistieron en la importancia de la tenencia responsable de mascotas para evitar nuevos ataques.

Se trata del segundo episodio de características similares ocurrido recientemente en Esquina. Según medios locales, días atrás un pitbull atacó a un joven que circulaba en bicicleta junto a sus dos perros. Uno de los animales sufrió varias mordeduras durante el incidente.