Corrientes: el ataque de un pitbull dejó a una niña de 5 años internada
El perro la sorprendió en la calle, se le abalanzó y le mordió todo el rostro. Por ello, espera por la compleja intervención para reparar las heridas.
Una nena de 5 años fue atacada por un pitbull en Corrientes y permanece internada con graves lesiones en el rostro tras ser mordida por el animal.
El episodio ocurrió el fin de semana y tuvo lugar en un sector ubicado a pocas cuadras de la calle Dr. Emilio Hansen, en la ciudad de Esquina.
De acuerdo a lo que indicaron medios locales, la menor fue sorprendida por el animal, que se le abalanzó encima y le mordió la cara. Ante la complejidad del cuadro, los profesionales de la salud dispusieron el traslado inmediato de la niña al Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes.
Actualmente, la menor aguarda una intervención quirúrgica de reconstrucción facial. El procedimiento busca reparar los daños ocasionados por la mordedura, cuyo alcance generó gran preocupación entre los médicos y familiares. Este episodio es el segundo ataque registrado en la zona en pocos días, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad local.
La familia de la niña se encuentra a la espera de la evolución clínica, mientras las autoridades sanitarias y policiales evalúan las circunstancias del ataque y analizan posibles medidas preventivas para evitar nuevos incidentes.
El caso generó conmoción entre los vecinos y volvió a encender la preocupación por la presencia de perros de gran porte que circulan sin las medidas de control adecuadas.
En ese sentido, crecieron los reclamos para que se identifique a los dueños del animal involucrado y se determinen las responsabilidades correspondientes. Al respecto, distintos sectores de la comunidad insistieron en la importancia de la tenencia responsable de mascotas para evitar nuevos ataques.
Se trata del segundo episodio de características similares ocurrido recientemente en Esquina. Según medios locales, días atrás un pitbull atacó a un joven que circulaba en bicicleta junto a sus dos perros. Uno de los animales sufrió varias mordeduras durante el incidente.
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