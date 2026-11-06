Corrientes: renunció una funcionaria de Educación en medio de la investigación por Nancy Godoy

En declaraciones a los medios de comunicación el gobernador Valdés anticipó que iban a "estar reestructurando y haciendo algunos cambios en el Ministerio de Educación".

Mientras tanto, la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, aseguró que "la prioridad fue y sigue siendo que la Justicia avance hasta esclarecer por completo el caso, por la memoria de Nancy y por el consuelo de su familia", aunque no hay novedades sobre la situación procesal de los cinco imputados que tiene la causa hasta el momento.

En vez, Miño anticipó que la provincia de Corrientes comenzará a relocalizar las escuelas rurales como la del paraje donde trabajaba Nancy Godoy, que se encuentra adentro de un campo privado y tiene pocos alumnos.