Corrientes: renunció una funcionaria de Educación en medio de la investigación por Nancy Godoy
Hasta esta semana Silvina Rollet fue la presidenta del Consejo General de Educación de Corrientes, pero presentó su renuncia, que ya fue aceptada.
Mientras se esperan los avances en la investigación por el femicidio de la maestra rural Nancy Godoy en Corrientes renunció una funcionaria clave del Ministerio de Educación de esa provincia.
Hasta esta semana Silvina Rollet fue la presidenta del Consejo General de Educación de Corrientes, pero se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria y la provincia aceptó de inmediato su renuncia, que es parte del trámite correspondiente.
Medios y periodistas de Corrientes, como el programa radial "Magazine Dalmacio", dieron cuenta de la salida de Rollet entre aplausos y con un discurso emotivo en el que expresó a sus colegas: "La verdad que me llevo lo mejor, la mejor experiencia que pude haber tenido en mi carrera docente, haber trabajado con ustedes. Realmente me llevo muchísimo. Son grandes personas y así que mi reconocimiento y mi respeto".
Femicidio de Nancy Godoy en Corrientes: renuncia clave en Educación
Sin embargo, su salida podría estar vinculada a la reestructuración que había anunciado el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en medio de la investigación por el femicidio de Nancy Godoy, cuyo cuerpo fue localizado el 28 de octubre pasado en un campo del departamento de Esquina, a 2,5 kilómetros de la escuela rural donde trabajaba.
Nancy Godoy, de 52 años, había denuciado el estado de abandono que se vivía en la escuela, que es una sala derruida de difícil acceso por la falta de caminos, a la que asiste apenas un puñado de alumnos, hijos de trabajadores rurales de la zona.
En declaraciones a los medios de comunicación el gobernador Valdés anticipó que iban a "estar reestructurando y haciendo algunos cambios en el Ministerio de Educación".
Mientras tanto, la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, aseguró que "la prioridad fue y sigue siendo que la Justicia avance hasta esclarecer por completo el caso, por la memoria de Nancy y por el consuelo de su familia", aunque no hay novedades sobre la situación procesal de los cinco imputados que tiene la causa hasta el momento.
En vez, Miño anticipó que la provincia de Corrientes comenzará a relocalizar las escuelas rurales como la del paraje donde trabajaba Nancy Godoy, que se encuentra adentro de un campo privado y tiene pocos alumnos.
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