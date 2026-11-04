Chano Charpentier emocionó con un homenaje a un fanático de Tan Biónica que murió antes de ver a la banda

La emoción se hizo sentir entre quienes habían asistido al concierto. Mientras sonaba la canción, el público se sumó al reconocimiento y comenzó a corear el nombre del joven. En ese contexto, Chano dedicó unas palabras a sus seres queridos, que estaban presentes en el estadio: “Su familia está acá, conectada con nosotros para siempre”.

Así, Tan Biónica transformó una noche de música en un homenaje cargado de afecto. José no pudo concretar el sueño de ver a la banda en vivo, pero su historia llegó hasta el escenario y encontró un lugar entre las canciones y el recuerdo de quienes lo acompañaron.