El último adiós a Nancy Godoy: despidieron los restos de la docente en un emotivo velatorio público

Familiares y amigos despidieron los restos de Nancy Godoy FOTO: Diario Época

Otros de los asistentes fueron el intendente de Esquina, Cristian Olivetti, junto a varios integrantes de su gabinete.

La despedida había sido anunciada a principios de semana: “Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”, fue una de las frases elegidas en el mensaje difundido por la familia para anunciar la convocatoria al velatorio público.

En tanto, el martes por la noche se realizó una ceremonia íntima en la que participaron solamente sus familiares directos y su entorno más cercano. Al finalizar el velatorio, los restos de Nancy fueron trasladados al cementerio municipal de Esquina, donde se llevó a cabo la inhumación.