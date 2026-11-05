El último adiós a Nancy Godoy: despidieron los restos de la docente en un emotivo velatorio público
La ceremonia se llevó a cabo en la plaza principal de Esquina, Corrientes, en medio del reclamo por justicia. Por el femicidio hay cinco detenidos.
En medio de aplausos, lágrimas y un incansable pedido de Justicia y castigo para los culpables por el horrible crimen, familiares, amigos y la comunidad de Esquina, Corrientes, despidieron los restos de Nancy Godoy, la docente hallada asesinada y mutilada. El velatorio se realizó de manera pública, en la plaza principal de esa localidad.
La emotiva ceremonia comenzó a las ocho de la mañana, cuando el féretro fue ubicado en el centro de la Plaza 9 de Julio, debajo de un gazebo. Por el lugar también pasaron decenas de colegas que llegaron desde diferentes puntos de la provincia, así como también sus ex alumnos y gran parte de la comunidad educativa de Esquina.
"Ahora y siempre, Nancy presente" fue uno de los reclamos que más resonaron. Uno de los momentos que derivó en aplausos fue cuando sonó el chamamé "La maestra del Malezal", una canción creada por el maestro jubilado Walter Carrizo en medio la búsqueda de la docente.
El velatorio público contó con la presencia del Obispo de Goya Adolfo Canecín, quien advirtió que "Dios no negocia con el mal" y sostuvo que "el perdón y la misericordia no es impunidad". Durante la mañana se cantó el himno nacional y luego se celebró una ceremonia religiosa. También participó el pastor Josué Solís, en representación de la Iglesia Portal del Cielo, a la cual asistía la víctima.
La despedida se desarrolló en un clima de respeto, recogimiento y profundo pesar, en el que numerosas personas comenzaron a acercarse hasta el espacio público para rendirle homenaje, expresar sus condolencias y acompañar a sus seres queridos.
Otros de los asistentes fueron el intendente de Esquina, Cristian Olivetti, junto a varios integrantes de su gabinete.
La despedida había sido anunciada a principios de semana: “Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”, fue una de las frases elegidas en el mensaje difundido por la familia para anunciar la convocatoria al velatorio público.
En tanto, el martes por la noche se realizó una ceremonia íntima en la que participaron solamente sus familiares directos y su entorno más cercano. Al finalizar el velatorio, los restos de Nancy fueron trasladados al cementerio municipal de Esquina, donde se llevó a cabo la inhumación.
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