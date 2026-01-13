Corrientes: una pareja murió calcinada tras un trágico choque en la Ruta 14

pareja calcinada

Por su parte, el chofer del camión resultó ileso y pudo descender de la cabina sin inconvenientes.

Tenían dos hijos: Matías (26) y Emilia (24). Ávalos era profesor de Lengua en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica (IEAE) N° 3 de San Vicente. Su esposa, formada en el Instituto Superior de Formación Docente "Jorge Luis Borges", era maestra jardinera del Núcleo Educativo de Nivel Inicial (NENI) N° 2048, en San Vicente.

Las trágicas muertes de Ávalos y Sosa provocaron un profundo dolor en la comunidad educativa de la ciudad misionera de San Vicente. Al conocer la lamentable noticia, colegas de ambos se volcaron a las redes sociales para compartir unas palabras de despedida.