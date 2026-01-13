Corrientes: una pareja murió calcinada tras un trágico choque en la Ruta 14
El fatal siniestro vial fue contra un camión en la Ruta 14, cerca de Santo Tomé. Mirá las estremecedoras imágenes.
Raúl Eduardo Ávalos y Estela María Sosa eran de Santo Tomé, Corrientes, pero llevaban una vida juntos en San Vicente, Misiones. El viernes a la mañana, un choque brutal en la ruta nacional 14 se cobró la vida de ambos: impactaron de frente contra un camión, su auto se prendió fuego y murieron calcinados.
El siniestro ocurrió cerca de las 11.30, cuando -a pocos metros de la curva donde se encuentra el santuario del Gauchito Gil-, que comunica a la localidad de Ceibas, en la provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones.
Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el auto en el que viajaban Ávalos y Sosa impactó de frente contra un camión conducido por un chofer de 27 años. Y la colisión tuvo el peor desenlace.
Tras el impacto, el auto en el que circulaba el matrimonio quedó incrustado debajo del chasis del camión y quedó envuelto entre las llamas en cuestión de segundos. El matrimonio, lamentablemente, nunca pudo salir por sus propios medios del vehículo, ni tampoco llegó a ser rescatado, por lo que ambos docentes fallecieron calcinados.
A raíz del voraz incendio, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios Santo Tomé se hizo presente en el lugar y se ocupó de apagar el fuego. Al controlar las llamas, los brigadistas hallaron los cuerpos de las víctimas.
Por su parte, el chofer del camión resultó ileso y pudo descender de la cabina sin inconvenientes.
Tenían dos hijos: Matías (26) y Emilia (24). Ávalos era profesor de Lengua en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica (IEAE) N° 3 de San Vicente. Su esposa, formada en el Instituto Superior de Formación Docente "Jorge Luis Borges", era maestra jardinera del Núcleo Educativo de Nivel Inicial (NENI) N° 2048, en San Vicente.
Las trágicas muertes de Ávalos y Sosa provocaron un profundo dolor en la comunidad educativa de la ciudad misionera de San Vicente. Al conocer la lamentable noticia, colegas de ambos se volcaron a las redes sociales para compartir unas palabras de despedida.
