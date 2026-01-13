Escándalo en Punta del Este: habló la turista argentina que amenazó con un bate a un conductor

“Me sentí amenazada y bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer. Él me empezó a buscar. En ese coche iban cuatro personas, y yo me tuve que defender de alguna manera”, aseguró.

“Me puteaba - siguió - me decía que si no avanzaba me iba a romper el auto. Era hora pico, estamos de vacaciones. Se inició el conflicto porque estaba con el auto con balizas y esperando para estacionar. Era mi primera salida porque había llegado el viernes. Ese día salí porque venía de dos días de lluvia y me encontré con esta persona que me empieza a golpear el vidrio y a amenazarme”, detalló.

Y remarcó sus dudas respecto al accionar del otro conductor: “No sé qué fue a buscar al auto, si un teléfono o un arma”, remarcó.

amenaza bate punta del este

Pese a la viralización de las imágenes y la tensa situación, Andrea decidió no realizar la denuncia. “No me imaginé que iban a subir el video y me veo en todas las redes, dicen cualquier cosa de mí. Tengo casi 60 años, no molesto a nadie, vengo a veranear, ni voy a la playa a la tarde. Están estropeando mi imagen, mucha gente me conoce y me llamaó mucha gente de Buenos Aires", lamentó.

Por otro lado, según contó, suele llevar el bate dentro de su auto como medida preventiva debido a ciertos antecedentes de inseguridad que le tocó vivir: “Fui secuestrada en 2010 y tengo ataques de pánico; vivo en Buenos Aires y tengo vidrios blindados. No me siento segura. Gracias a Dios no lo tengo que usar nunca, pero algo tengo que tener para defenderme”, declaró en diálogo con Telefé.