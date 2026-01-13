Escándalo en Punta del Este: habló la turista argentina que amenazó con un bate a un conductor
La mujer dio su versión sobre el incidente, sostuvo que se sintió intimidada y que lo hizo para defenderse ante una posible agresión por parte del hombre.
La turista argentina que amenazó con un bate de béisbol a un conductor en Punta del Este rompió el silencio y aseguró que su accionar se debió a que se sentía intimidada. La escena quedó registrada en video que se volvió viral.
La mujer se identificó como Andrea, una instrumentadora quirúrgica residente en la Ciudad de Buenos Aires y cuyo apellido fue resguardado para proteger su integridad. Según contó durante una entrevista televisiva, todo ocurrió cuando se encontraba buscando un lugar para estacionar en el centro de Puntal del Este.
“Ese día salí a las 19 al centro. Punta del Este está con mucha gente, estaba buscando para estacionar e iba por una calle en la que había autos estacionados de ambos lados. Vi que una mujer venía con un perro cruzando la calle y se subió a su camioneta. Yo puse las balizas y esperé a que esta persona salta para yo poder estacionar”, relató la mujer sobre los minutos antes del incidente.
Andrea aseguró que fue entonces cuando apareció un auto, con patente uruguaya, cuyo conductor empezó a golpearle el vidrio agresivamente.
“Tenía los vidrios altos y de repente vi a una persona cuyo auto tiene patente uruguaya y me empezó a golpear el vidrio", relató y sostuvo que se sintió amenazada ante la situación, motivo por el cual decidió bajarse de su auto con un bate de béisbol en la mano.
“Me sentí amenazada y bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer. Él me empezó a buscar. En ese coche iban cuatro personas, y yo me tuve que defender de alguna manera”, aseguró.
“Me puteaba - siguió - me decía que si no avanzaba me iba a romper el auto. Era hora pico, estamos de vacaciones. Se inició el conflicto porque estaba con el auto con balizas y esperando para estacionar. Era mi primera salida porque había llegado el viernes. Ese día salí porque venía de dos días de lluvia y me encontré con esta persona que me empieza a golpear el vidrio y a amenazarme”, detalló.
Y remarcó sus dudas respecto al accionar del otro conductor: “No sé qué fue a buscar al auto, si un teléfono o un arma”, remarcó.
Pese a la viralización de las imágenes y la tensa situación, Andrea decidió no realizar la denuncia. “No me imaginé que iban a subir el video y me veo en todas las redes, dicen cualquier cosa de mí. Tengo casi 60 años, no molesto a nadie, vengo a veranear, ni voy a la playa a la tarde. Están estropeando mi imagen, mucha gente me conoce y me llamaó mucha gente de Buenos Aires", lamentó.
Por otro lado, según contó, suele llevar el bate dentro de su auto como medida preventiva debido a ciertos antecedentes de inseguridad que le tocó vivir: “Fui secuestrada en 2010 y tengo ataques de pánico; vivo en Buenos Aires y tengo vidrios blindados. No me siento segura. Gracias a Dios no lo tengo que usar nunca, pero algo tengo que tener para defenderme”, declaró en diálogo con Telefé.
