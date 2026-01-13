Ola gigante en la Costa: cómo sigue el estado de salud del turista que sufrió un infarto

“El paciente aún permanece internado, está estable desde el punto de vista hemodinámico y esperando estudios correspondientes en el hospital de Mar Del Plata. Aparentemente, tenía accidentes cardíacos e ingresó con un cuadro cardiovascular agudo que puede ser producto de la tensión que vivió en ese momento”, explicó el médico.

Luego de ser atendido en Santa Clara, fue derivado al hospital regional de la ciudad de Mar del Plata, donde permanece internado debido a la complejidad del cuadro.

Además, más de 30 personas resultaron heridas y se registraron múltiples rescates del agua en las distintas localidades afectadas. Al CAPS de Santa Clara del Mar ingresaron 13 pacientes, entre ellos el turista de 60 años. Los demás fueron diagnosticados con politraumatismos de carácter leve y todos ya fueron dados de alta. Por su parte, otras cuatro personas fueron derivadas al centro médico de Mar De Cobos.