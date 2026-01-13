Ola gigante en la Costa: cómo sigue el estado de salud del turista que sufrió un infarto
El inusual fenómeno afectó a distintas localidades de la Costa Atlántica, causando la muerte de un joven y varios heridos.
Tras la ola gigante que impactó en Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar del Plata, se dieron a conocer detalles del estado de salud del turista que sufrió un infarto al ser arrastrado por el agua. Además, un joven de 29 años murió y mas de 30 personas resultaron heridas por el inusual fenómeno.
El episodio se registró cerca de las 17 del lunes y afectó a varias localidades de la Costa Atlántica en un día de playas colmadas debido a las altas temperaturas, que superaban los 38°C. Tras una pronunciada bajamar en plena tarde, el mar tuvo una crecida repentina que provocó una serie de olas donde el agua avanzó con mucha fuerza. En un primer momento se habló de un “mini tsunami” y luego se lo definió como un posible meteotsunami o un virazón: mientras que el primero se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, el segundo se debe a un cambio en la dirección y en la fuerza del viento.
A causa de este inusual fenómeno, un joven de 29 años murió en Mar Chiquita y un turista de aproximadamente 60 años tuvo que ser atendido de urgencia en Santa Clara del Mar tras sufrir un presunto infarto al ser arrastrado por la corriente.
Según se informó, se trata de un hombre oriundo de Tucumán quien, tras ser recibir los primeros auxilios por parte de los guardavidas, fue llevado de urgencia al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Santa Clara del Mar.
El diagnóstico presuntivo fue un Síndrome Coronario Agudo (SCA), un conjunto de cuadros clínicos causados por la disminución o interrupción del riego sanguíneo al corazón, que podría haberse tratado de un infarto, según indicó el director del hospital, Facundo Bozzoni.
“El paciente aún permanece internado, está estable desde el punto de vista hemodinámico y esperando estudios correspondientes en el hospital de Mar Del Plata. Aparentemente, tenía accidentes cardíacos e ingresó con un cuadro cardiovascular agudo que puede ser producto de la tensión que vivió en ese momento”, explicó el médico.
Luego de ser atendido en Santa Clara, fue derivado al hospital regional de la ciudad de Mar del Plata, donde permanece internado debido a la complejidad del cuadro.
Además, más de 30 personas resultaron heridas y se registraron múltiples rescates del agua en las distintas localidades afectadas. Al CAPS de Santa Clara del Mar ingresaron 13 pacientes, entre ellos el turista de 60 años. Los demás fueron diagnosticados con politraumatismos de carácter leve y todos ya fueron dados de alta. Por su parte, otras cuatro personas fueron derivadas al centro médico de Mar De Cobos.
