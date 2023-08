Denuncian el abuso de una nena en una escuela de Corrientes: hubo una fuerte protesta de padres

"El examen médico dice que tuvo un desgarro y que hubo abuso", aseguró a la prensa Mayra Beatriz Jara, madre de la niña que el jueves 24 de agosto, según la denuncia, fue atacada en el baño de mujeres de la Escuela 404 por un estudiante del nivel secundario.

El hecho se conoció este lunes, a partir de una denuncia pública generada en las redes sociales por la familia de la nena, que luego del episodio volvió a su curso sin que recibiera atención inmediata, según indicaron los tutores.

“Mi hija tuvo que esperar hasta las 18.15 en que sale para contarme. Hasta hoy la nena decía que esto era su culpa. Ella se siente culpable por lo que pasó. Ella cuenta, no estoy inventando, es la declaración de mi hija. Cuatro horas estuvo sufriendo. Sus compañeritos dicen que ella estuvo mal, triste, decaída, llorando y la maestra no habría hecho nada al respecto”, relató la madre de la alumna a la FM Sudamericana.

Según la información brindada por la familia, el hecho fue denunciado, e interviene la división policial de Delitos Complejos en la recolección de elementos que permitan esclarecer el hecho, como la entrega de material fílmico captado por cámaras de seguridad de la escuela.

En tanto, durante el reclamo de este lunes, los tutores de varios alumnos de la escuela cortaron la avenida Patagonia, donde se encuentra el establecimiento escolar, con una quema de cubiertas, y exigían el desplazamiento de la directora y de la docente de la niña.

“Pido que la docente y la directora sean retirados de sus cargos, porque la docente no me dio ninguna respuesta, la maestra se borró, no me habló”, precisó Jara ante la prensa.