Corrientes: encontraron calcinado el cuerpo de un joven en un basural

crimen empedrado.png

Los restos fueron trasladado al Instituto Médico Forense de la Capital correntina para la realización de la autopsia médico legal y determinar las causales de la muerte. Según un primer informe, la víctima habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza y el asesinato aparentemente se produjo a pocos metros del lugar del hallazgo, ya que el cadáver tenía marcas de arrastre. En el lugar también había manchas de sangre.

Todo comenzó al rededor de las 7 de este martes, cuando la policía fue alertada del macabro hallazgo. Los efectivos se acercaron al lugar y al momento de llegar el cuerpo estaba con fuego vivo desde la cintura para arriba. En la parte inferior no tenía pantalones, únicamente un bóxer. Luego de apagar el foco, cercaron la zona y comenzaron a trabajar buscando huellas del crimen. Hasta ese momento todo era muy extraño porque no tenían ninguna denuncia respecto de alguna persona desaparecida, hasta que en horas de la tarde una mujer se presentó en la dependencia policial para reportar que su pareja no había regresado a su propiedad.

crimen de empedrado 1.png

La desaparición del joven de 27 años, a la que hacia referencia la mujer, había ocurrido el lunes a la noche. Los datos preliminares del día y la hora de muerte que presentaba el cuerpo eran coincidentes con lo declarado por la denunciante. Inmediatamente los efectivos decidieron llevar a la mujer hasta la morgue judicial para reconocer el cadáver. Un tatuaje del Gauchito Gil en el brazo, que había mencionado la mujer en su exposición, fue el dato que permitió establecer la identidad del cuerpo.

En medio de las pesquisas apareció una prueba clave: se trata de un video donde se ve a los detenidos ir hacia la zona del basural en una bicicleta y volver de allí 50 minutos después en la moto de Vallejos. La justicia decidió demorar a estas personas y a la mujer de la víctima, quien se trata de una menor de 17 años. El otro detenido es un joven de 18 aparentemente amigo de la mujer.

El caso que conmueve a todos los habitantes de Empedrado dio un giro inesperado y por estas horas la investigación se inclina por un crimen planeado.