Corrientes: una rata apareció en una heladería y el dueño hizo un insólito descargo

rata heladeria corrientes.mp4

En las imágenes se puede ver al roedor desde fuera del local sobre el respaldo de una silla en la cual estaba un gato muy bueno que no se la quería comer, sino jugar con ella, al punto de que se olfatearon entre ambos.

La viralización del video en las redes sociales, publicado por el usuario @matuuskywalker, superó los 10 mil likes y cosechó muchísimas críticas. Eso hizo que el dueño tuviera que salir a aclarar la situación, pero la embarró más aún.

En su descargo, escribió: “Desde la gerencia de helados Garavano salimos a defender nuestro nombre al servicio público. Con respecto al hámster, que se le extravió a un niño, quien es cliente nuestro, el felino no le hizo daño. Muchas gracias”. Sin embargo, muchos no creyeron la versión del local.

Algunos bromearon con la relación entre la rata y el gato: “Lo que me da gracia es que hasta parecen amigos, porque el gato no se lo come. Es tipo Tom y Jerry”. Otros, apuntaron duramente contra el comunicado: “Creo que era más decente decir que es su mascota, que tiene todas las vacunas y no transmite nada, por eso el gato no lo atacó y no la mentira del hámster”.