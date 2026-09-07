"Me dan vergüenza": el reclamo viral de un profesor tras un intento de "farmeo de aura" en el colegio
Un maestro fue filmado a escondidas mientras gritaba con un megáfono por el accionar de su alumnado: "¡No es lo que les enseñamos!", se lo escucha decir.
Un tenso momento se volvió viral en redes sociales luego de que un profesor, megáfono en mano, reprendiera severamente a un grupo de estudiantes en el patio de una institución educativa. El incidente ocurrió tras ser testigo de una conducta vinculada a la tendencia juvenil conocida en redes sociales como "farmear aura".
El docente expresó abiertamente su indignación ante la presencia de todo el alumnado, remarcando su descontento con el comportamiento de los jóvenes.
El efusivo llamado de atención que se volvió viral en redes sociales
En el video, captado a escondidas por uno de los estudiantes, se escucha claramente al profesor recriminar la actitud del grupo ante el megáfono: "Pocas veces me ven así de enojado. Ni se les ocurra hacerlo más. Esta escuela no merece un alumnado que se ponga a 'farmear aura', ¿qué es eso? Háganlo en otro lado. Ni se les ocurra hacerlo nunca más".
El docente recriminó que este tipo de tendencias organizadas a través de redes sociales no coinciden con los valores de la institución: "No parecen alumnos de la Escuela de la Base lo que estaban queriendo hacer. Se ponen en redes, se ponen de acuerdo... ¿pero qué les pasó?".
Y añadió: "No es lo que les enseñamos nosotros. Esas pavadas se hacen en otro ámbito, no dentro de la institución". Finalmente, se expresó de manera cruel hacia los adolescentes: "Hoy me dan vergüenza. Muchas veces cuando estoy orgulloso se los digo, hoy me dan vergüenza. Compórtense como tal".
¿Qué significa "farmear aura"?
En la jerga de las redes sociales (especialmente en plataformas como TikTok e Instagram), el concepto de "aura" se refiere al carisma, presencia, estilo o estatus personal de alguien. La acción de "farmear aura" (término derivado de los videojuegos, donde farmear implica acumular recursos repetitivamente) consiste en realizar acciones o posar de forma deliberada para ganar puntos de popularidad, admiración o "respeto" ante sus pares.
El video cierra con el docente ofreciendo la palabra a los alumnos en caso de que alguno quisiera responder o justificarse, aunque el patio permaneció en absoluto silencio.
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