"Me dan vergüenza": el reclamo viral de un profesor tras un intento de "farmeo de aura" en el colegio

¿Qué significa "farmear aura"?

En la jerga de las redes sociales (especialmente en plataformas como TikTok e Instagram), el concepto de "aura" se refiere al carisma, presencia, estilo o estatus personal de alguien. La acción de "farmear aura" (término derivado de los videojuegos, donde farmear implica acumular recursos repetitivamente) consiste en realizar acciones o posar de forma deliberada para ganar puntos de popularidad, admiración o "respeto" ante sus pares.

El video cierra con el docente ofreciendo la palabra a los alumnos en caso de que alguno quisiera responder o justificarse, aunque el patio permaneció en absoluto silencio.