Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 8 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada de martes con buenas condiciones climáticas y cielo despejado en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una paulatina recuperación térmica tras el rigor de la intensa ola polar que castigó a la región con marcas bajo cero durante el último fin de semana y un lunes que se mantuvo con la misma tendencia pero con buenas condiciones del clima.
Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones estables, caracterizada por un cielo que oscilará entre ligeramente nublado y despejado, acompañado por una temperatura mínima de 4 °C y una máxima que alcanzará los 17 °C.
Las condiciones meteorológicas mantendrán una tendencia favorable durante el tramo inicial de la semana laboral, permitiendo que los termómetros comiencen a alejarse de los registros gélidos que predominaron en los distritos del conurbano.
Clima: cómo continuará el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El panorama climático mostrará cambios progresivos con el avance de los días, consolidando un marcado repunte en las temperaturas antes de la llegada de la inestabilidad:
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Miércoles: El cielo se presentará algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado hacia la noche. Los registros térmicos experimentarán un ascenso, ubicándose entre los 8 °C de mínima y los 19 °C de máxima.
Jueves: Se perfila como la jornada más templada de la semana. El cielo estará algo nublado en la madrugada y la mañana, virando a parcialmente nublado por la tarde y la noche, con una mínima de 10 °C y una máxima que trepará hasta los 20 °C.
Viernes: El tramo final del periodo laboral traerá consigo un desmejoramiento de las condiciones del tiempo. El organismo nacional prevé un cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con un descenso de la amplitud térmica que dejará una mínima de 10 °C y una máxima que no superará los 15 °C, anticipando la probabilidad de lluvias hacia el fin de semana.
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