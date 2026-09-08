Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 8 de septiembre

Miércoles: El cielo se presentará algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado hacia la noche. Los registros térmicos experimentarán un ascenso, ubicándose entre los 8 °C de mínima y los 19 °C de máxima.

Jueves: Se perfila como la jornada más templada de la semana. El cielo estará algo nublado en la madrugada y la mañana, virando a parcialmente nublado por la tarde y la noche, con una mínima de 10 °C y una máxima que trepará hasta los 20 °C.