Habló el taxista que llevó a Pablo Laurta y su hijo a Entre Ríos: "El nene quería estar con la mamá"

Además, el nene "hizo mención de por qué 'mamá no venía a las vacaciones'", según el taxista, porque "quería estar con la mamá".

"Él (por Laurta) le decía que por un tiempo no la iba a ver a la madre, cosa que me parecía muy normal en una pareja que está divorciada", convino el taxista.

El chofer de taxi aseguró que el nene "estaba amarillo", que vomitaba y "decía que le dolía la cabeza", pero lo que realmente sobresalió del estado de la dupla padre e hijo fue la actitud de Laurta.

"La mayoría del tiempo ha ido callado y no prefería escuchar radio ni música, pero sí me había mencionado que tenía problemas con la exmujer, con la expareja, Lo tranquilicé un poco, le dije: 'mirá, tenés que pensar ahora que te vas de vacaciones con tu hijo y tenés que transmitirle esa tranquilidad a él y dejar esas cosas en el pasado, ya está'", recordó el taxista.

"Él me dijo que estaba chateando con amigos que le dijeron que iban a salir todos juntos de Concordia, Entre Ríos, pero nunca me dijo el destino final ni nada", señaló el hombre que se encargó de cubrir el trayecto entre Córdoba y Gualeguaychú.

El taxista insistió en que Laurta "no hablaba por teléfono con alguien arriba del auto", y reconoció: "Si cuando se bajaba hablaba, desconozco".