Habló el taxista que llevó a Pablo Laurta y su hijo a Entre Ríos: "El nene quería estar con la mamá"
El chofer manejó 8 horas para depositar a Pablo Laurta y a su hijo en la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos. En el camino se enteró de varias cosas.
Pablo Laurta fue detenido el domingo pasado en Concordia, donde se preparaba para cruzar a Uruguay con su hijo tras haber asesinado en Córdoba a la madre y la abuela materna del nene. Tras cometer el doble femicidio el acusado se llamó un taxi y viajó con el menor durante ocho horas, y este martes el chofer que los trasladó dio su testimonio.
Según el taxista de Córdoba, que se identificó como Joaquín, Pablo Laurta "estaba muy tranquilo, como un padre que lleva normalmente a su hijo de vacaciones", cuando se subió a su auto para hacer el viaje a la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, donde dijo que se encontraría con amigos.
"Estaba muy tranquilo. En el transcurso, sí, mencionaba como en conversaciones que van y vienen, que ahora no puedo precisar las ocho horas de conversaciones que hemos tenido", convino el taxista en una comunicación con el canal C5N.
Joaquín, o Silvio, prefirió no dar su nombre a medios de Córdoba y resguardó su cara todo el tiempo que estuvo en cámara, pero en todas las entrevistas declaró que el nene -que está cumpliendo seis años este martes-, se veía "un poco alterado al principio", y que Laurta le explicó que "tenía autismo".
Además, el nene "hizo mención de por qué 'mamá no venía a las vacaciones'", según el taxista, porque "quería estar con la mamá".
"Él (por Laurta) le decía que por un tiempo no la iba a ver a la madre, cosa que me parecía muy normal en una pareja que está divorciada", convino el taxista.
El chofer de taxi aseguró que el nene "estaba amarillo", que vomitaba y "decía que le dolía la cabeza", pero lo que realmente sobresalió del estado de la dupla padre e hijo fue la actitud de Laurta.
"La mayoría del tiempo ha ido callado y no prefería escuchar radio ni música, pero sí me había mencionado que tenía problemas con la exmujer, con la expareja, Lo tranquilicé un poco, le dije: 'mirá, tenés que pensar ahora que te vas de vacaciones con tu hijo y tenés que transmitirle esa tranquilidad a él y dejar esas cosas en el pasado, ya está'", recordó el taxista.
"Él me dijo que estaba chateando con amigos que le dijeron que iban a salir todos juntos de Concordia, Entre Ríos, pero nunca me dijo el destino final ni nada", señaló el hombre que se encargó de cubrir el trayecto entre Córdoba y Gualeguaychú.
El taxista insistió en que Laurta "no hablaba por teléfono con alguien arriba del auto", y reconoció: "Si cuando se bajaba hablaba, desconozco".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario