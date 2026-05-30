Habló el fiscal del caso Agostina Vega, furioso con la prensa y sin autocrítica: "Agradezco a la Policía"

fiscal caso agostina

Seguidamente, manifestó: "Esta tarea no ha terminado. Estamos frente a un homicidio y hay otras circunstancias que deben ser investigadas. Las causas que llevaron a que una menor esté en esta situación. Fue un clavo en un pajar para todos. No es mérito, es deber. Tenemos dolor", señaló, enérgico.

Y añadió: "El hallazgo de Agostina nos permite comenzar el debido duelo de sus padres. El móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer".

Con respecto a Claudio Barrelier, indicó: "El detenido será llamado nuevamente a indagatoria", remarcó. Al mismo tiempo que detalló que "todos los aspectos que impliquen el respeto a una mujer y niña serán tenidos en cuenta", ante la consulta sobre si se considerará el agravante de violencia de género.

Sin autocrítica: el fiscal indicó que las autoridades hicieron "todo bien"

Tras ser interpelado por la prensa, Garzón manifestó: "No hay ninguna autocrítica. La denuncia comienza con el aporte de un dato que no es 'tengo una hija que me la sacaron'. Cuando una persona desaparece, lo hace de mil formas. Si una desaparición está ligada a una amiguita o algo no es lo mismo que 'me sustrajeron una niña'".

Seguidamente, insistió: "Voy a agradecer el trabajo de la Policía de Córdoba. Pareciera que todo el mundo es fiscal... ¿Saben cuántas cámaras se tuvieron que visualizar para llegar a este lugar?".

Finalmente, indicó que "los restos se encontraron en un descampado", "la denuncia se tomó el domingo a las 8:42 am" y "el cuándo fue asesinada es un dato que será incorporado a la causa, este fiscal la ubica en las primeras horas de su desaparición".