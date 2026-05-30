Luciana Salazar expresó su dolor por el crimen de Agostina Vega en Córdoba: "Horror"

La repercusión en redes y el dolor del ambiente artístico

La novedad sobre el trágico final de la joven no tardó en replicarse en las plataformas digitales, donde una multiplicidad de personalidades del ámbito del espectáculo y el entretenimiento nacional volcaron sus sensaciones de angustia y desazón. Al tratarse de un suceso que había adquirido una enorme visibilidad en las grillas de televisión durante la última semana, el ambiente artístico se mostró sumamente conmovido por la resolución del caso y las circunstancias que rodean la muerte de la adolescente.

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Una de las principales figuras de la farándula en sentar postura de forma inmediata a través del plano virtual fue la modelo y conductora Luciana Salazar. La mediática apeló a su perfil oficial de la red social X para volcar sus sentimientos de dolor y sintetizar el pensamiento de buena parte de la sociedad ante las características del hallazgo criminal.

En su breve pero contundente publicación, la vedette manifestó sin filtros: "Todo un horror. Pobre niña", acompañando sus palabras con un emoticón de llanto. Con el correr de los minutos, el pedido de justicia y el esclarecimiento total de las responsabilidades del sospechoso arrestado se convirtieron en el denominador común de los mensajes de la comunidad digital.