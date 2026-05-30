Luciana Salazar expresó su dolor por el crimen de Agostina Vega en Córdoba: "Horror"
La modelo manifestó su dolor tras conocerse que la adolescente de 14 años fue encontrada sin vida tras una semana de búsqueda. Los detalles.
Luego de siete jornadas marcadas por una desesperada y profunda tarea de rastrillaje que aglutinó los esfuerzos de sus seres queridos, amistades y diversas divisiones de las fuerzas de seguridad de Córdoba, las autoridades policiales localizaron el cuerpo de Agostina Vega.
El hallazgo se produjo en un terreno baldío situado en las inmediaciones del barrio Ampliación Ferreyra, clausurando de forma dramática los días de profunda incertidumbre que afectaban a su comunidad, al tiempo que el aparato judicial acelera los peritajes pertinentes para esclarecer con exactitud los pormenores del luctuoso hecho.
Las líneas de investigación policiales ya venían siguiendo pistas muy firmes que apuntaban directamente hacia esa locación geográfica de la periferia cordobesa. De acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron desde los despachos judiciales, en ese mismo predio descampado había estado presente de forma reciente Claudio Barrelier, quien hasta el momento permanece tras las rejas como el único imputado y detenido en el marco de la causa penal.
Una serie de indicios recolectados y sumados al expediente a lo largo de las últimas horas resultaron determinantes para que los perros de la policía orientaran sus brújulas operativas hacia ese cuadrante específico, el cual terminó siendo inspeccionado con éxito por las cuadrillas de rescate.
La repercusión en redes y el dolor del ambiente artístico
La novedad sobre el trágico final de la joven no tardó en replicarse en las plataformas digitales, donde una multiplicidad de personalidades del ámbito del espectáculo y el entretenimiento nacional volcaron sus sensaciones de angustia y desazón. Al tratarse de un suceso que había adquirido una enorme visibilidad en las grillas de televisión durante la última semana, el ambiente artístico se mostró sumamente conmovido por la resolución del caso y las circunstancias que rodean la muerte de la adolescente.
Una de las principales figuras de la farándula en sentar postura de forma inmediata a través del plano virtual fue la modelo y conductora Luciana Salazar. La mediática apeló a su perfil oficial de la red social X para volcar sus sentimientos de dolor y sintetizar el pensamiento de buena parte de la sociedad ante las características del hallazgo criminal.
En su breve pero contundente publicación, la vedette manifestó sin filtros: "Todo un horror. Pobre niña", acompañando sus palabras con un emoticón de llanto. Con el correr de los minutos, el pedido de justicia y el esclarecimiento total de las responsabilidades del sospechoso arrestado se convirtieron en el denominador común de los mensajes de la comunidad digital.
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