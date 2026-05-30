Insólito: la Policía de Córdoba reprime y dispara a familiares y vecinos de Agostina Vega

Habló el fiscal del caso Agostina Vega, furioso con la prensa y sin autocrítica: "Agradezco a la Policía"

Tras siete días de una búsqueda que acaparó la atención nacional, la Jefatura de Policía de Córdoba fue el escenario de una conferencia de prensa oficial. Allí, las autoridades provinciales expusieron los pormenores del caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un terreno de barrio Ampliación Ferreyra.

Ante un gran número de periodistas, el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros respondieron las preguntas y dieron a conocer algunos detalles de la investigación que sacude a toda la provincia y al país entero.

En medio de gritos y visiblemente enojado con la prensa, Garzón dijo: "Estamos ante un hecho donde la víctima es una menor. Aquí se habla cuidadosamente, porque ustedes sabrán qué preguntar. Toda pregunta que afecte lo que es el respeto sobre un niño no será bien recibida, sobre todo, por el entorno de la víctima y el inmenso dolor".

Y añadió, furioso con los comunicadores: "En cada pregunta de ustedes hay una mamá, un papá, una familia, sumergida en el dolor. Ustedes le deben una disculpa a la familia. La familia no debe enterarse de nada por los medios. La rendición de cuentas de este fiscal es para los padres. Señores periodistas, la parte humana, por favor...".

Los pormenores del crimen de Agostina Vega

"Les digo con enorme dolor que hemos encontrado restos humanos que, en un 98%, son de Agostina. No afirmo hasta que la ciencia forense nos permita tener una certeza absoluta respecto de su identidad", indicó el fiscal. Y aseguró que "toda la prueba condujo a este lugar", refiriéndose a la casona vieja donde fue hallada la menor.

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Seguidamente, manifestó: "Esta tarea no ha terminado. Estamos frente a un homicidio y hay otras circunstancias que deben ser investigadas. Las causas que llevaron a que una menor esté en esta situación. Fue un clavo en un pajar para todos. No es mérito, es deber. Tenemos dolor", señaló, enérgico.

Y añadió: "El hallazgo de Agostina nos permite comenzar el debido duelo de sus padres. El móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer".

Con respecto a Claudio Barrelier, indicó: "El detenido será llamado nuevamente a indagatoria", remarcó. Al mismo tiempo que detalló que "todos los aspectos que impliquen el respeto a una mujer y niña serán tenidos en cuenta", ante la consulta sobre si se considerará el agravante de violencia de género.

Sin autocrítica: el fiscal indicó que las autoridades hicieron "todo bien"

Tras ser interpelado por la prensa, Garzón manifestó: "No hay ninguna autocrítica. La denuncia comienza con el aporte de un dato que no es 'tengo una hija que me la sacaron'. Cuando una persona desaparece, lo hace de mil formas. Si una desaparición está ligada a una amiguita o algo no es lo mismo que 'me sustrajeron una niña'".

Seguidamente, insistió: "Voy a agradecer el trabajo de la Policía de Córdoba. Pareciera que todo el mundo es fiscal... ¿Saben cuántas cámaras se tuvieron que visualizar para llegar a este lugar?".

Finalmente, indicó que "los restos se encontraron en un descampado", "la denuncia se tomó el domingo a las 8:42 am" y "el cuándo fue asesinada es un dato que será incorporado a la causa, este fiscal la ubica en las primeras horas de su desaparición".