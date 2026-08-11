Crimen en Chaco: el hermano de Victoria Luz Cantero reveló con qué se encontró en la casa de la víctima

"Lo veo estaba decaído con la mano en el pecho y me decía que le dolía", recordó el muchacho, a la vez que constató que su hermana, que estaba en la casa, "tenía sangre en la mano y le sangraba la nariz".

Con esa escena Facundo entró en acción: subió a su cuñado a un vehículo con la ayuda de su novia y de la propia Victoria, y recordó que de camino al Hospital Perrando de Resistencia el muchacho dijo que sentía frío y le dolía el pecho.

Álvarez Guardia, de 29 años, llegó al hospital sin signos vitales.

Facundo Cantero confirmó que una vez en el centro médico llamó a la hermana de Álvarez Guardia.

Álvarez Guardia y Cantero, de 25 años, convivían en una casa del Barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia, Chaco. Facundo reconoció que la relación entre su hermana y el novio era "bastante tóxica", y que "discutían todo el tiempo por celos o cosas de convivencia", aunque hasta este momento no había habido signos de lesiones físicas.

"Violencia mental, sí", aclaró.

"Varias ocasiones tuvimos que salir mi mamá, mi papá o yo a decirle que ella no quería salir. Ambos eran tóxicos (…) Después pasó muchas veces de que estaban juntos, discutían y se peleaban. Él una vez le rompió el celular y la dejó a ella en una plaza, tuvo que llamar a otra persona que le vaya a buscar para volver a la casa, eso paso varias veces, salían juntos y teníamos que ir a buscar porque se peleaban y él la dejaba", recordó.

Facundo aportó un testimonio que será clave para la defensa de Victoria Luz Cantero, que intentará exponer su versión sobre una lesión producto de la legítima defensa personal.

"Yo le pregunté de que pasó, qué hicieron, y me dijo que estaban discutiendo peleando, Julián le estaba pegando y ella se defendió", reveló el muchacho, quien concedió que la casa de su hermana y cuñado estaba en orden cuando él llegó aquel domingo.