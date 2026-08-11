Crimen en Chaco: el hermano de Victoria Luz Cantero reveló con qué se encontró en la casa de la víctima
Facundo Cantero recibió un llamado de Matías Julián Álvarez Guardia, quien le dijo que se había cortado, pero no explicó en qué lugar del cuerpo ni cómo.
Mientras la Justicia del Chaco trabaja para esclarecer el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el hermano de Victoria Luz Cantero, novia de la víctima y principal acusada por su muerte, declaró qué le dijo el muchacho al pedir ayuda y con qué se encontró en la casa donde ocurrió el asesinato.
El testimonio clave del hermano de Victoria Cantero tras el crimen en Chaco
El llamado entró al teléfono de Facundo Cantero en algún momento entre las 7.13 y las 7.16 del 2 de agosto. El hombre atendió y resultó ser el novio de su hermana, que le dijo que se había cortado pero sin darle detalles como la gravedad de la lesión o cómo se produjo.
Facundo escuchó entonces la voz de su hermana Victoria, que le recriminó a Álvarez Guardia: "¿Por qué no le contás que me rompiste todo el celular?", y luego la llamada terminó.
Ante la fiscalía a cargo del caso Facundo reconoció que "no es la primera vez que pasa de que le rompe el celular", Julián a Victoria, pero precisó: "ahí se corta la llamada, y ahí me levanté, me cambié, me vestí y salí para la casa de Julián, en el Barrio CGT".
Según informó el Diario Chaco, que accedió a la declaración, no era la primera vez que Álvarez Guardia llamaba a su cuñado en medio de una pelea con Victoria, pero cuando Facundo llegó a la casa encontró a la víctima sentada "en un sofá individual en el comedor".
"Lo veo estaba decaído con la mano en el pecho y me decía que le dolía", recordó el muchacho, a la vez que constató que su hermana, que estaba en la casa, "tenía sangre en la mano y le sangraba la nariz".
Con esa escena Facundo entró en acción: subió a su cuñado a un vehículo con la ayuda de su novia y de la propia Victoria, y recordó que de camino al Hospital Perrando de Resistencia el muchacho dijo que sentía frío y le dolía el pecho.
Álvarez Guardia, de 29 años, llegó al hospital sin signos vitales.
Facundo Cantero confirmó que una vez en el centro médico llamó a la hermana de Álvarez Guardia.
Álvarez Guardia y Cantero, de 25 años, convivían en una casa del Barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia, Chaco. Facundo reconoció que la relación entre su hermana y el novio era "bastante tóxica", y que "discutían todo el tiempo por celos o cosas de convivencia", aunque hasta este momento no había habido signos de lesiones físicas.
"Violencia mental, sí", aclaró.
"Varias ocasiones tuvimos que salir mi mamá, mi papá o yo a decirle que ella no quería salir. Ambos eran tóxicos (…) Después pasó muchas veces de que estaban juntos, discutían y se peleaban. Él una vez le rompió el celular y la dejó a ella en una plaza, tuvo que llamar a otra persona que le vaya a buscar para volver a la casa, eso paso varias veces, salían juntos y teníamos que ir a buscar porque se peleaban y él la dejaba", recordó.
Facundo aportó un testimonio que será clave para la defensa de Victoria Luz Cantero, que intentará exponer su versión sobre una lesión producto de la legítima defensa personal.
"Yo le pregunté de que pasó, qué hicieron, y me dijo que estaban discutiendo peleando, Julián le estaba pegando y ella se defendió", reveló el muchacho, quien concedió que la casa de su hermana y cuñado estaba en orden cuando él llegó aquel domingo.
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