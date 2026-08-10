Crimen en Chaco: se filtraron las lesiones que tenía Victoria Luz Cantero al momento de su detención

El origen de esas lesiones aparece ahora como uno de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación. Mientras los familiares de Álvarez Guardia sostienen que las heridas podrían haberse producido durante la detención, la defensa podría sostener que fueron consecuencia de un enfrentamiento previo entre la mujer y la víctima.

A esa discusión se suma un episodio mencionado por la fiscal Ana González de Pacce durante una conferencia de prensa. Según explicó, cuando Cantero se encontraba internada en el hospital Julio C. Perrando habría manifestado ante policías que se había defendido porque Álvarez Guardia le había roto el celular.

Aunque aclaró que esa expresión no tiene valor como declaración judicial, ya que no fue realizada bajo las condiciones previstas para una declaración formal.