Crimen en Chaco: se filtraron las lesiones que tenía Victoria Luz Cantero al momento de su detención
El informe médico señala que la joven, imputada por el homicidio de Matías Álvarez Guardia, registraba varias heridas en distintas partes del cuerpo.
Se conocieron detalles de la revisación médica realizada a Victoria Cantero, imputada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco, al momento de su detención, cuando presentaba varias lesiones en distintas partes del cuerpo.
El examen fue realizado por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco y de acuerdo con el informe, al que accedió Diario Norte, las lesiones tenían varias horas de evolución al momento de la evaluación.
Entre las lesiones registradas, el informe menciona eritemas en la espalda, un moretón en el brazo izquierdo y una raspadura en el pliegue del codo derecho. También se observaron marcas de irritación en ambas rodillas.
También se estableció que las marcas eran compatibles con traumatismos producidos por o contra un elemento duro. Sin embargo, el examen no permitió determinar las circunstancias en las que se produjeron ni establecer quién las habría provocado.
Las imágenes obtenidas durante la detención quedaron incorporadas a la investigación. Otro de los datos consignados en el documento es que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica al momento de ser examinada.
El origen de esas lesiones aparece ahora como uno de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación. Mientras los familiares de Álvarez Guardia sostienen que las heridas podrían haberse producido durante la detención, la defensa podría sostener que fueron consecuencia de un enfrentamiento previo entre la mujer y la víctima.
A esa discusión se suma un episodio mencionado por la fiscal Ana González de Pacce durante una conferencia de prensa. Según explicó, cuando Cantero se encontraba internada en el hospital Julio C. Perrando habría manifestado ante policías que se había defendido porque Álvarez Guardia le había roto el celular.
Aunque aclaró que esa expresión no tiene valor como declaración judicial, ya que no fue realizada bajo las condiciones previstas para una declaración formal.
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