Grave denuncia de la familia del joven asesinado en Chaco: 200 mil dólares y robos previos
Una de las hermanas de Julián Álvarez Guardia indicó que no encontraron los ahorros de la víctima y apuntaron contra Victoria Luz Cantero, la principal acusada.
A poco más de una semana del crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco, su familia denunció la desaparición de una importante suma de dinero y objetos de valor que estaban guardados en la habitación de la víctima. Una vez más, apuntaron contra la principal acusada del asesinato, Victoria Luz Cantero, y revelaron un antecedente clave.
“Eran aproximadamente 180.000 y 200.000 dólares”, denunció Leticia Yamila Gómez Guardia, hermana de la víctima, durante una audiencia que se llevó a cabo en la Fiscalía de Investigación N° 2 de Resistencia.
Según declaró, horas después del crimen, su madre le habló sobre la existencia de una caja roja que el joven guardaba dentro de un placard de algarrobo en su habitación para resguardar su dinero. Explicó que se trataba de una importante suma de ahorros que Matías tenía destinados a la compra de una propiedad.
Sin embargo, cuando sus familiares revisaron su habitación luego del crimen, advirtieron que habían movido la caja y que el dinero ya no estaba.
“La caja se encontraba movida fuera de su lugar, se notaba que estaba manipulada”, relató Leticia en su declaración, según la información a la que accedió Diario Chaco.
La familia estima que faltan entre 180.000 y 200.000 dólares en efectivo. A su vez, denunciaron la desaparición de “dos cadenas gruesas de oro con dos dijes”.
Las sospechas y los antecedentes de robos previos
La familia del joven apuntó directamente contra Victoria Luz Cantero, actualmente detenida por el asesinato y reveló un antecedente clave. Según declaró la hermana de Matías, la joven ya le había robado dinero en, al menos, dos ocasiones distintas.
“Nos llama la atención porque en varias oportunidades Victoria ya le había robado plata a mi hermano”, declaró y aseguró que fue la propia víctima quien le habló sobre dichos faltantes. Los robos se habrían producido en dos ocasiones durante las cuales la joven le habría robado un millón y cinco millones de pesos.
La hermana de la víctima también detalló que el colchón de la cama de la había sido manipulado y que había ropa revuelta en la base, por lo que sospechan que alguien habría revisado el dormitorio en busca de la caja.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario