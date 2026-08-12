Grave denuncia de la familia del joven asesinado en Chaco: 200 mil dólares y robos previos

La familia estima que faltan entre 180.000 y 200.000 dólares en efectivo. A su vez, denunciaron la desaparición de “dos cadenas gruesas de oro con dos dijes”.

Las sospechas y los antecedentes de robos previos

La familia del joven apuntó directamente contra Victoria Luz Cantero, actualmente detenida por el asesinato y reveló un antecedente clave. Según declaró la hermana de Matías, la joven ya le había robado dinero en, al menos, dos ocasiones distintas.

“Nos llama la atención porque en varias oportunidades Victoria ya le había robado plata a mi hermano”, declaró y aseguró que fue la propia víctima quien le habló sobre dichos faltantes. Los robos se habrían producido en dos ocasiones durante las cuales la joven le habría robado un millón y cinco millones de pesos.

La hermana de la víctima también detalló que el colchón de la cama de la había sido manipulado y que había ropa revuelta en la base, por lo que sospechan que alguien habría revisado el dormitorio en busca de la caja.