Tras la pericia psiquiátrica se complica la situación de la joven que asesinó a su pareja en el Chaco

Nuevo abogado querellante

En tanto, el viernes también se supo que la familia de Matías Julián Álvarez Guardia, presuntamente asesinado por Victoria Luz Cantero, sumó a la querella un abogado cuyas declaraciones previas sobre el caso han generado cierta polémica. Se trata de Pablo Vianello.

Como se sabe, la joven de 25 años está acusada de homicidio agravado por el vínculo tras apuñalar en varias ocasiones a su novio de 29 años, en un hecho ocurrido esta semana en el barrio 100 Viviendas CGT, de Resistencia.

Abogado Pablo Vianello.

Según el informe preliminar del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif), Álvarez falleció tras recibir dos puñaladas en el cuello y otras dos en la clavícula, además de múltiples lesiones punzocortantes en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo a la investigación que llevan adelante los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce, el ataque se produjo en una vivienda situada sobre la calle Donovan del mencionado barrio de la capital chaqueña, en el marco de una convivencia de pareja que varios testigos calificaron como “tóxica”.

Ahora, la familia de la víctima sumó a Vianello a la querella para acompañar al abogado Juan Arregin, mientras los fiscales tienen plazo hasta el 18 de agosto para resolver la situación de la imputada, que enfrenta una posible condena a prisión perpetua.

Quién es el abogado Pablo Vianello

Una vez que el asesinato de Julián Álvarez tomó estado público, el abogado Pablo Vianello usó las redes sociales para referirse al caso cuestionando la figura de perspectiva y violencia de género aplicada en casos de femicidios, lo que levantó cierta polémica mediática.

“Se investiga con objetividad cuando el acusado en un hombre (violencia de género), donde la celeridad para resguardar a la denunciante es prácticamente inmediata, lo cual no está mal, pero lo que sí digo es que si con esa misma celeridad le hubieran dado trámite a las denuncias de Julián en contra de su victimaria, no se hubieran archivado y se hubieran aplicado protocolos preventivos como lo hacen cada vez que una mujer va y denuncia a su pareja”, escribió el letrado en su cuenta de Instagram.

Y en el mismo texto Vianello agregó que “las teorías absolutistas no llevan nunca a buen puerto, cada caso debe ser tomado en concreto con una perspectiva de sentido común más que de género”.

Sumado ya a la querella y con relación a la causa, declaró al diario chaqueño Norte que “lo primero que haré es reunirme con la fiscal Ana González de Pacce con la cual tengo una buena relación y me han tocado causas importantes con ella, la conozco bien y sé cómo trabaja”.